Uzaylılar, Dünya ile iletişim kurmaya mı çalışıyor? Uzak galaksiden gelen gizemli sinyal

Bilim insanları, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki antik bir galaksiden gelen ve "hızlı radyo patlamaları" (fast radio bursts - FRB) olarak bilinen gizemli bir sinyal tespit etti.

UZAYLILAR DÜNYA İLE İLETİŞİM KURMAYA MI ÇALIŞIYOR?



Bazı uzmanlar, derin uzaydan gelen bu yoğun radyo dalgası patlamalarının, Dünya ile iletişim kurmaya çalışan dünya dışı varlıklar olabileceğini öne sürerken, diğerleri bunun kara deliklerden veya çökmüş yıldızlardan kaynaklandığını düşünüyor.

2023'TE 21 PATLAMA TESPİT EDİLDİ



Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, Şubat ve Temmuz 2023 arasında 21 patlama üreten bir FRB tespit etti. Bu patlamalar sadece birkaç milisaniye sürdü. Yeni keşfi benzersiz kılan şey, bu sinyalin artık yıldız üretmeyen "ölü" bir galaksiye kadar takip edilmesiydi.

İKİ MİLYAR IŞIK YILI UZAKLIĞA KADAR TAKİP EDİLDİ



Bu keşiften önce, bilim insanları FRB'lerin yalnızca hala yıldız üreten genç galaksilerden geldiğini varsayıyordu. Ancak ekip, bu FRB'nin kaynağını 11,3 milyar yıllık ve Dünya’dan iki milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir komşu galaksiye kadar izledi. (Bir ışık yılı yaklaşık 9 trilyon km olarak hesaplanıyor.)

GÜNEŞ'İN 100 MİLYAR KATI KÜTLEYE SAHİP



Araştırmacılar galaksiyi inceleyerek, bunun son derece parlak ve inanılmaz derecede büyük olduğunu, Güneş'in 100 milyar katı bir kütleye sahip olduğunu tespit etti.



Radyo astronomu Tarraneh Eftekhari, "Bu, şimdiye kadar tespit edilen en büyük FRB ev sahibi galaksi gibi görünüyor. En büyük galaksiler arasında yer alıyor." dedi.



Milisaniyeler içinde parlayıp kaybolan FRB'ler, bir anda, Güneş'in bir yılda yaydığı enerjiden daha fazlasını üreten kısa ve güçlü radyo patlamalarıdır.



Hızlı radyo patlamalarının ne tarafından üretildiği henüz bilinmese de, genellikle uzak galaksilerdeki ölen yıldızlardan, yani magnetar adı verilen yıldızlardan kaynaklandığı düşünülüyor.



Astronomlar 2007’den bu yana binlerce FRB tespit etti, ancak yalnızca yaklaşık 100’ü aktif yıldız oluşumuna sahip galaksilere kadar izlenebildi.