Uzaylıları arayan bilim insanları, Dünya’nın gölgesinde gizemli bir nesne keşfetti

Onlarca yıldır gökbilimciler, radyo teleskopları ve optik cihazlar kullanarak uzaydan gelecek yapay sinyalleri dinledi ve dünya dışı zeka arayışını sürdürdü. Ancak yeni bir araştırma, bu kez bakışları çok daha yakına, Güneş Sistemi’nde gizlenmiş olabilecek uzaylı teknolojilerine çevirdi.



Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar Dünya’nın gölgesini doğal bir filtre olarak kullanarak insan yapımı uydu ve uzay çöplerinden gelen parazitleri ayıklamayı hedefliyor.



Stockholm Üniversitesi’nden Beatriz Villarroel’in öncülük ettiği ekip, gökyüzünde giderek artan uydu ve enkaz kalabalığı nedeniyle “Dünya dışı” olabilecek cisimleri seçmenin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtiyor.



GİZEMLİ BİR NESNE GÖRÜLDÜ



Her gece Dünya’nın uzaya koni biçiminde bir gölge yansıttığını belirten bilim insanları, bu bölgenin “temiz arama alanı” sunduğunu söylüyor.

Burada uydulardan yansıyan güneş ışığı görülmediği için tespit edilen olağan dışı ışık parlamaları veya izler, teorik olarak yabancı kökenli olabilir.



Araştırmacılar, Kaliforniya’daki Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan elde edilen 200 binden fazla görüntüyü inceledi.



NEOrion adlı otomatik sistem, şimdiden binlerce aday tespit etti; bunların çoğu meteor, uçak ya da bilinen asteroitler çıktı. Ancak ekip, kataloglarda bulunmayan ve tipik asteroitlerden çok daha hızlı hareket eden gizemli bir nesneyle karşılaştı. Ne var ki bu cismin ne olduğu henüz doğrulanamadı.



HENÜZ DOĞRUDAN KANIT YOK



Çalışmada ayrıca 1957 öncesine ait astronomik fotoğrafların taranması ve şüpheli cisimlerin renk spektrumlarının incelenmesi gibi yeni yöntemler de değerlendirildi.



Araştırma doğrudan bir uzaylı teknolojisi kanıtı sunmasa da, mevcut teleskoplarla bu tür sistematik aramaların artık mümkün olduğunu ortaya koydu.



Bilim insanları şimdi ExoProbe adını verdikleri yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje kapsamında farklı teleskoplardan eşzamanlı gözlemler yapılarak gizemli cisimlerin kesin mesafeleri ve özellikleri saptanabilecek.