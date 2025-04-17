Uzaylılarla iletişime geçmeli miyiz? "Dünyanın sonu olabilir"

Dünya dışı yaşam arayışı yüzyıllardır süregelen en büyük bilimsel araştırmalardan biri. Bilim insanları Güneş Sistemimiz dışında yaşam bulmaya doğru dev bir adım atmış olabilir.



Dünya'nın iki katından daha büyük ve 120 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b gezegeni, Aslan takımyıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor.



Gezegenin atmosferinde yapılan analizler, yalnızca canlı organizmalar tarafından üretilen çok miktarda kimyasal madde bulunduğunu ortaya çıkardı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ İPUCU



Uzmanlar, bunun Güneş sistemimizin dışında biyolojik aktiviteye dair "şimdiye kadarki en güçlü ipucu" söylüyor.



İngiliz fizikçi Mark MailOnline'a konuşan bir, uzaylılarla temasın "Dünya'daki tüm yaşamın sonu"na yol açabileceğini söyledi.

BİZDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLABİLİRLER



İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Buchanan, "Kişisel olarak, diğer medeniyet hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmadan, körü körüne temas kurmanın çok kötü bir fikir olacağını düşünüyorum. Onların pek de dost canlısı olmadığını, ayrıca bizden akıl almaz derecede daha güçlü olduklarını görebiliriz." dedi.



Tarihsel olarak Dünya'da farklı medeniyetlerin birbiriyle temas etmesi sonucunda genellikle daha zayıf olan grup yok olmuş veya köleleştirilmiştir.

ONLARA MESAJ GÖNDERMEK MÜMKÜN



Bilim insanları, internet üzerinden e-postayla bilgi göndermeye benzer şekilde, radyo veya ışık sinyalleriyle başka bir güneş sistemine mesaj gönderebiliyor.



Buchanan'a göre uzaylılarla iletişim kurmanın en iyi yolu, onların dünyasına ışık sinyalleri göndermek olacak çünkü onlar çok hızlı hareket ediyorlar.

"AKILLI BİR MEDENİYET DEĞİL"



Buchanan, K2-18b gezegenindeki bu potansiyel yaşam formlarının büyük ihtimalle "akıllı bir medeniyet değil, bir tür mikrobiyal yaşam" olduğunu vurguluyor.



Dünya'nın kütlesinin sekiz katından fazla ve iki katından fazla büyüklüğe sahip olan K2-18b gezegeni 10 yıl önce keşfedilmişti anca K2-18b'nin atmosferinde su buharının varlığı ancak 2019 yılında bildirilmişti.



Daha sonra 2023'te James Webb teleskobu atmosferinde karbondioksit ve metan tespit etti.

YALNIZCA YAŞAM TARAFINDAN ÜRETİLEBİLİR



Tartışmasız daha da heyecan verici olan, gezegenin atmosferinde dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfürün (DMDS) keşfedilmesi oldu.



Dünya'da DMS ve DMDS yalnızca yaşam tarafından, özellikle de deniz fitoplanktonu gibi mikrobiyal yaşam tarafından üretilir; bu da uzak gezegende de benzer bir yaşam biçiminin olduğunu düşündürüyor.