Uzman Posta ile T-soft'tan Stratejik İşbirliği Anlaşması

Türkiye'nin %100 Yerli E-posta Servisi Uzman Posta, T-soft ile yerli e-posta hizmetlerine ulaşmak isteyen müşterileri için stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. İki şirket arasında imzalanan anlaşma, Uzman Posta'nın Ekonomik E-Posta ve Hibrit Exchange ürünleri için T-soft müşterilerine özel ilk 2 ay ücretsiz iş ortaklığını içeriyor.



İş birliği anlaşması ile ilgili açıklama yapan Uzman Posta Satış ve Pazarlama Direktörü Okan Aslım, iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Uzun vadeli iş birliklerine önem veren bir şirket olarak, vizyonumuzu paylaşan markalarla birlikte yol almanın çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda T-soft müşterilerine özel ilk 2 ay ücretsiz sunduğumuz Ekonomik E-Posta ve Hibrit Exchange ürünlerinin, T-soft müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyoruz” dedi.



T-soft Satış Pazarlama Direktörü Gökhan Karahan ise, “2003 yılından bu yana Türkiye'deki birçok şirkete e-ticaret altyapısı sağlıyor, yenilikçi bir vizyonla şirketimizi gelişmeye devam ediyoruz. Uzman Posta ile olan iş birliğimizden memnuniyet duyuyor ve iş birliğimizin daha da büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.



EKONOMİK VE HİBRİT EXCHANGE E-POSTA PAKETLERİMİZLE T-SOFT MÜŞTERİLERİNE BİRÇOK AVANTAJ SAĞLAYACAĞIZ



KVKK ve regülasyonlara uygun Ekonomik ve Hibrit Exchange çözümleri ile T-soft müşterilerine birçok avantaj sunulacağını belirten Okan Aslım, Uzman Posta Kurumsal E-posta Hizmeti’ni kullanan müşterilerin Ekonomik E-Posta Paketi ile her kullanıcıya ayrı ayrı kapasite tanımlayabileceğini, alınacak her 5GB'lık e-posta paketleri ile istenilen kullanıcıya 5 ve 5’in katları şeklinde kapasitelerde e-posta tanımlanabileceğini, böylece gereksiz yüksek maliyetlerden tasarruf edilebileceğini vurguladı.

Halihazırda işletme e-posta’ları için Exchange kullanan müşterilerin ise maliyetleri düşürmek için Hibrit Exchange altyapısını kullanabileceğini belirtti.



Ayrıca, Hibrit Exchange ile istenilen sayıda kullanıcı için Exchange hizmeti almaya devam ederken, kalan kullanıcılarınız için de aynı alan adı altında daha uygun fiyatlı Uzman Posta altyapısından yararlanılabileceğini sözlerine ekledi.



KAMPANYA YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK



31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile T-soft müşterilerine ilk 2 ay Ekonomik E-Posta ve Hibrit Exchange çözümleri ücretsiz sağlanacak. Hiçbir taahhüt içermeyen hizmetler için müşteriler 2. aydan sonra isterlerse seçtikleri çözümü hiçbir ücret ödemeden iptal edebilecekler. Ayrıca hizmetten memnun kalmayan müşteriler için ücretsiz geri taşıma imkanı sağlanacak.