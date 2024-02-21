Uzmanlar uyardı: 2 tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 30 yıl önce yörüngeye fırlatılan ve görev süresini 2011 yılında doldurmuş olan dev ERS-2 uydusu bugün evine geri dönüyor.



Uydunun atmosfere girişi bugün, yani 21 Şubat çarşamba günü gerçekleşecek.



ESA, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki uydunun atsmofere giriş sırasında büyük ölçüde yanarak parçalanacağını açıkladı.



Sağlam kalan parçaların ise Dünya'da nerelere çarpabileceği belirsizliğini koruyor. Ancak ESA, bir insanın uzay enkazından yaralanma riskinin 100 milyarda bir civarında olduğunu söyledi.



Dünya'nın çok geniş bir alanı okyanuslarla çevrili olduğundan enkazın denize düşmesi en muhtemel senaryo gibi görünüyor.



Ajans, "Bu parçaların hiçbiri toksik veya radyoaktif madde içermiyor" dedi.

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ESA, uyduyu uluslararası ortaklarla birlikte "çok yakından" izlediğini ve özel bir web sayfasında düzenli güncellemeler sağladığını söyledi.



Uzay aracı 2011 yılında görevini tamamladığında yani fırlatılmasından 15 yıl sonra uzay aracı hala çalışır haldeydi.



Yörüngeden çıkma manevraları uydunun kalan yakıtını tükettikten sonra, yer kontrol uzmanları uydunun yüksekliğini yaklaşık 785 kilometreden 573 kilometreye düşürmeye başladı.



O zamandan beri ERS-2 bir "yörünge bozulması" dönemindeydi. Bu, gezegenin çevresinde dolaşırken yavaş yavaş Dünya'ya yaklaştığı anlamına geliyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun