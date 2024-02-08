Uzmanlar uyardı: Yapay zeka her zaman savaşı seçiyor

ABD ORDUSUNDAN YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU



Çalışma, ABD'nin yapay zeka teknolojisini orduya dahil etmek için ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI ile birlikte çalıştığı dönemde ortaya atıldı.



Yapay zeka modellerinin "silahlanma yarışı" dinamikleri geliştirme eğiliminde olduğu, bunun daha büyük çatışmalara ve nükleer silah kullanımına yol açabileceği öne sürüldü.



Araştırmaya göre, ChatGPT'nin halefi olan "GPT 3.5 modeli" savaş senaryoları konusunda en agresif modeldi ve tüm modeller benzer tepkiler veriyordu.



Ekip, bu şiddete meyilin yapay zekanın uluslararası ilişkilerin gerilimi azaltmak yerine nasıl tırmandırılacağı konusunda eğitilmesinden kaynaklandığını öne sürdü.



Eski Google mühendisi ve yapay zeka araştırmacısı Blake Lemoine, yapay zekanın savaş başlatacağı ve suikast amacıyla kullanılabileceği konusunda uyardı.



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Bir köşe yazısında yapay zeka robotlarının "atom bombasından bu yana" yaratılan en güçlü teknoloji olduğu konusunda uyardı ve insanları manipüle etmede inanılmaz derecede iyi olduğunu ve "yıkıcı şekillerde kullanılabileceğini" ekledi.



Son bulgular göz önüne alındığında uzmanlar, daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyleyerek orduyu yapay zeka modellerine güvenmemeye ve savaş ortamında kullanmamaya çağırdı.



Araştırmacılar, "Askeri ve dış politika bağlamlarının yüksek riskleri göz önüne alındığında, stratejik askeri veya diplomatik karar alma süreçlerinde yapay zeka yazılımlarını görevlendirmeden önce daha fazla inceleme ve dikkatli değerlendirme yapılmasını öneriyoruz" ifadeleriyle devletleri uyardı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin