Uzmanlara göre, çocuklarda tablet ve telefon bağımlılığı konusunda en büyük katkıyı ailelerin verdiğini belirtiyor.

Bu konuda anne ve baba bilinçli olsa dahi çocuğun bırakıldığı bakıcı, anneanne veya babaanne de çocukların tablet, telefon, bilgisayar gibi araçlara bağımlılığının önemli sebeplerinden biri.

Çocuk ekrana kilitlendiğinde konuşmuyor, acıkmıyor, susamıyor. Verileni yiyip içiyor, verilmezse acıktığını bile anlamıyor.

Uzmanlara göre asıl zorluk bağımılılık fark edildikten sonra vazgeçirmek. Üstelik çocuğa "Burak o telefonu elinden" komutunu verirken gözünü telefonundan ayırmayan aileler veriyor en büyük zararı.

Türkiye gazetesinde yer alan haberde görüşlerine yer verilen Psikolog Derya İnekci "Yeter ki sussun, yeter ki ağlamasın diye verilen bilgisayar, tablet gibi cihazlar çocuğun gelişimini etkiliyor. Kendine yetemeyen, öz güveni olmayan çocuklar büyütüyoruz" dedi.



FAYDALI İÇERİKLER YOK MU?



Çocuğun bilgisayarda, internette geçireceği zamanı ilk günden itibaren ailenin belirlemesi, içeriklerine de yine ailenin karar vermesi gerekiyor. Psikolog Derya inekci, "Uyuşturucu gibi, bir kereden bir şey olmaz diye, susması için verilen tablet, bağımlılığın başlangıcı oluyor. Ortaokul, ergenliğin başlamasına yakın bir dönem. Bu dönem bağımlılığın en çok görüldüğü dönem. Tablet kullanımı dikkat ve algı problemlerine sebep oluyor. Duygusal ve sosyal gelişim sağlanamıyor. Gerçek hayattan sıyrılıp tablet üzerinden bir dünya kuruyor. Kendini o dünyaya ait hissetmeye başladıkça da sadece orada mutlu oluyor.



AİLE ÖNCE KENDİSİNE KISITLAMA GETİRMELİ



En büyük problem, telefonu elinden düşürmeyen ailenin çocuğu kısıtlamaya çalışması. Bu durumda başaramaz. Ebeveyn önce kendi kullanımını sınırlandırmalı. Bunu gören çocuk, kendisine getirilen kısıtlamalara daha kolay rıza gösterecektir. Zaman zaman aile başka bir şeyle ilgilenmek için yasağı kaldırıyor. Çocuk da "Yasak deliniyorsa, bir daha delinebilir" düşüncesini kazanıyor. Kısıtlamada ısrarcı olun. Ilkokul çağında 1,5 saat, ortaokul döneminde 2 saat tablet izni verilebilir. Fakat içeriklerin kontrol edilmesi şartıyla. Bugün tablet hakkını 10 dakika aştıysa, yarınki hakkından 10 dakika eksileceğini mutlaka bilmeli. Bağırmak, hakaret etmek yöntem değil. Birlikte etkinlikle ilgisini yönlendirmek ve örnek olmak şart" görüşünde bulundu.



VİDEO: BU KAMPTA TABLET VE TELEFON KULLANIMI KISITLI