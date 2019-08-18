ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Brigham Young Üniversitesi, Siri, Aexa ve Google Assistant gibi dijital asistanları emir kipiyle kullanmanın cocuklar ve yetişkinler üzerindeki etkilerini araştırdı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Meksika'nın Cancun şehrinde düzenlenen Bilgi Sistemleri Konferansı'nda sunulan araştırmada, dijital asistanları yönetirken kaba bir tavır takınmanın ve teşekkür etmemenin yetişkinlerin sosyal yaşantılarına olumsuz etkide bulunmadığı ancak çocuklarda ters etki yarattığı ortaya çıktı. Buna göre dijital asistanına kaba bir dille hitap eden yetişkinler geri kalan hayatlarında daha az kibar hale dönüşmezken, çocuklar bu kaba tavrı hayatlarının 'normali' haline getirebilir.

"LÜTFEN' DENİLMELİ



ABD'de 274 yetişkinle yürütülen araştırma, dijital asistanları kullanmanın "henüz' yetişkinleri kabalaştırmadığını ancak buyurgan bir dille Siri ve Alexa'yı istek yağmuruna tutan çocukların bir gün büyüyeceği ve 'teşekkür etmeyen insanlar' olarak yetişecekleri konusunda uyarıyor.



Uzmanlar, bu durumu çocukların dijital asistanlara kimlik yüklemeye yetişkinlerden daha meyilli olmasıyla açıklıyor. Yetişkinler ise sadece talimat verdikleri ‘robotların’ halihazırda duyguları algılayamadığının bilincinde. Google ve diğer dijital asistan üreticileri durumun farkına varmış olacak ki, yeni robotların birçoğunda iletişime geçtikleri çocuklara teşekkür etme ve güzel sözler söyleme özellikleri bulunuyor. Uzmanlar, dijital asistanlara talimat verirken ‘lütfen’ kelimesinin kullanılması ve teşekkür edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

