Valorant Türkiye Birlik Ligi heyecanı başladı

VALORANT Challengers Türkiye Birlik Ligi heyecanı split 1 aşamasıyla başladı.



Türkiye'nin en iyi VALORANT takımlarının Ascension'a katılma şansını elde etmek için mücadele edeceği turnuvanın ana partnerliğini Red Bull üstleniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY ESPORTS TAKIMLAR ARASINDA



Geçen yıl turnuvada mücadele ederek bu sene de katılma hakkını kazanan takımlar arasında Fenerbahçe Esports ve Galatasaray Esports'un yanı sıra Papara SuperMassive, Fire Flux Esports, Galakticos, İstanbul Wildcats, S2G Esports ve Digital Athletics gibi takımlar bulunuyor.



Regnum Carya Esports ve Red Bull Campus Clutch Türkiye finalisti HOWL Esports da bu sene kapalı elemelerden lige yükselmeye başaran takımlar arasında yer alıyor.



VALORANT Challengers Türkiye Birlik Liginin 2024 kazananı bir yükselme ligi olan Ascension'da , Ascension kazananı ise 2025 yılında dünyanın en prestijli VALORANT ligi VALORANT Champions Tour EMEA'da mücadele hakkı kazanacak.

Geçen yıl da turnuvada yarışan Red Bull takımı FUT Esports ve BBL Esports bu sene de VCT EMEA'da Türkiye'yi temsil edecek.