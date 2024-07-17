Valve çalışanların maaşları ortaya çıktı

20 yılı aşkın süredir video oyunları üreten, Steam'in sahibi Valve'ın gizli maaş bordrosu verilerinden bazıları ortaya çıktı.

SteamDB'nin yaratıcısı Pavel Djundik, Wolfire Games'in Valve'ye karşı açtığı davada şirket çalışanlarının kazançlarını ortaya koyan bilgiler buldu.

Mahkeme belgelerinde Valve'nin çalışanlarına ne kadar maaş ödediği ve kaç tane çalışanı olduğu öğrenildi.



YALNIZCA 360 KİŞİ ÇALIŞIYOR

The Verge'in bildirdiğine göre , son 7 yıldaki maaş bordrosu 200 milyon dolar civarında seyrederken, Valve'ın toplam çalışan sayısı yaklaşık 360 kişi.

843 MİLYONLUK DAVA

Valve, İngiltere’de 843 milyon dolarlık bir Steam davası ile karşı karşıya. Dava kapsamında şirketin, sahibi olduğu oyun marketi Steam üzerinden rekabeti engelleyecek adımlar attığı iddia ediliyor.

İngiltere’deki hakim konumunu kötüye kullandığı söylenen şirket, bu sayede ülkedeki 14 milyon PC oyuncusundan olması gerekenden daha fazla ücret almakla suçlanıyor.