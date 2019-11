Valve yeni Half Life oyununu duyurdu

1998 yılında Valve tarafından üretilen, Sierra Studios tarafından yayınlanan Half Life efsanesi, yeni bir oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni oyun, Half Life 2’nin duyurulduğu 2004 yılından bu yana oyun severlerin merakla beklediği Half Life 3 haberi olmasa da heyecan yarattı.



We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw