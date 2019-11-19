Valve yeni Half Life oyununu duyurdu

1998 yılında Valve tarafından üretilen, Sierra Studios tarafından yayınlanan Half Life efsanesi, yeni bir oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni oyun, Half Life 2’nin duyurulduğu 2004 yılından bu yana oyun severlerin merakla beklediği Half Life 3 haberi olmasa da heyecan yarattı.



We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Twitter’dan açıklama yapan Valve yetkilileri, yeni Half Life Alyx’in Pasifik saat dilimine göre Perşembe sabahı 10’da duyurulacağını açıkladı.



Oyunun ismi ‘Alyx’, Half Life 2’de olayların merkezinde yer alan Alyx Vance karakterinden alınmış.

Valve, son olarak 2018 yılında Half Life 2'nin, ilk Half Life çözünürlüğünde oynanabilen versiyonu Half Life 2: Classic'i piyasa sürmüştü.

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