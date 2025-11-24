Venüs-Merkür buluşması ve gezegenler: Bu hafta gökyüzünde ne var?

Bu hafta gökyüzü, gün batımı sonrası beliren ince bir hilal ve gün doğmadan önce kısa süreliğine kendini gösteren Venüs-Merkür buluşmasıyla dikkat çekecek.

Akşam saatlerinde Satürn ve Jüpiter de parlak görüntüleriyle izlenebilecek.

İşte 24-30 Kasım haftasında gözlemcileri bekleyen gökyüzü olayları:

24 KASIM PAZARTESİ: HİLAL

Gün batımından sonra güneybatı yönünde, yalnızca yüzde 17’si aydınlık kalan ince bir hilal Ay görülecek.

Ay’ın karanlık yüzeyinin hafifçe parlaması ise “dünya ışığı” nedeniyle oluşuyor; yani Dünya’dan yansıyan Güneş ışığı Ay’ın karanlık kısmını aydınlatıyor.

25 KASIM SALI: VENÜS-MERKÜR YAKINLAŞMASI

Salı günü Güneş doğmadan hemen önce, doğu-güneydoğu ufkunda Venüs’ün hemen üzerinde Merkür çıplak gözle görülebilecek.

Ancak gözlem için hava koşullarının açık olması gerekiyor çünkü Merkür epey sönük görünüyor. Yine de bu buluşma, aralık başına kadar sürecek.

28 KASIM CUMA: İLKDÖRDÜN

Cuma gecesi Ay, ilkdördün evresine ulaşacak ve gökyüzünde yarım daire şeklinde görülecek.

Ay yüzeyindeki krater ve tepeleri gözlemlemek için en uygun zamanlardan biri. Bu evrede ışık-gölge sınırı belirgin olduğundan ayrıntılar çok daha net seçilebiliyor.

Ancak parlaklık arttığı için yıldız gözlemini bir süre zorlaştırabilir.

29 KASIM CUMARTESİ: AY VE SATÜRN YAN YANA

Akşam saatlerinde, yüzde 66’sı aydınlık parlak bir şişkin Ay (şişkin faz), gökyüzünde Satürn’ün hemen üzerinde görülecek.

Satürn hâlâ kolaylıkla seçilebilecek. Gece ilerledikçe doğudan Jüpiter yükselmeye başlayacak.

30 KASIM PAZAR: MERKÜR EN PARLAK DÖNEMİNDE

Pazar günü Güneş doğmadan 30 dakika önce, Merkür ufukta daha da yükselerek bu dönemki en parlak ve en kolay gözlemlenebilir konumuna ulaşacak.

Bir hafta boyunca giderek daha belirginleşecek olan Merkür, çevresindeki tüm yıldızlardan daha parlak görünecek. Venüs ise her sabah ufka biraz daha yaklaşarak alçalmaya devam edecek.