Venus Z40 satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Vestel’in üst segment akıllı telefon serisi Z’nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı.
Venus V40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla kamera deneyimi sunuyor.
Portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40, sınırsız tam amoled ekranı ile de öne çıkıyor.
Venus Z40 ayrıca, 6.4 inç Gorilla Glass 5 kırılmaz cam ve tam Amoled ekranla geliyor.
VENUS V40'IN FİYATI NE KADAR?
NFC, kablosuz şarj özellikleriyle ve ekrana gömülü parmak izi sensörü özelliklerini sunan Venus Z40, 3 bin 149 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.
BİR BAKIŞTA VENUS V40'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu: 6.4 inç
Çözünürlük: 1080x2340 HD Plus
Ekran Camı: Gorilla Glass 5 kırılmaz cam sınırsız tam Amoled ekran
Ekran kasa oranı: %92
İşlemci Hızı: 2.1 GHz
İşletim Sistemi: Android 9 Pie
Arka Kamera: 16MP+5MP Portre Modu, Yüz güzelleştirme, PDAF
Video Çözünürlüğü: FHD
Ön Kamera: 8MP Portre Modu
Video Çözünürlüğü: Full HD
RAM: 4 GB
Dahili Hafıza: 128 GB
Batarya: 3.500 mAh
Boyut: 158.7 x 74,1 x 8,6 mm
Ağırlık: 165.5 gr
Renk: Derin Mor, Uzay Mavisi