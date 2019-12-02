Venus Z40 satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Venus Z40 açılır pop-up selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Vestel’in üst segment akıllı telefon serisi Z’nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı.

Venus V40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla kamera deneyimi sunuyor.



Portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40, sınırsız tam amoled ekranı ile de öne çıkıyor.



Venus Z40 ayrıca, 6.4 inç Gorilla Glass 5 kırılmaz cam ve tam Amoled ekranla geliyor.

VENUS V40'IN FİYATI NE KADAR?



NFC, kablosuz şarj özellikleriyle ve ekrana gömülü parmak izi sensörü özelliklerini sunan Venus Z40, 3 bin 149 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

BİR BAKIŞTA VENUS V40'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Sınırsız tam amoled ekrana sahip olan model için belirlenen fiyat 3 bin 149 TL

Ekran Boyutu: 6.4 inç

Çözünürlük: 1080x2340 HD Plus

Ekran Camı: Gorilla Glass 5 kırılmaz cam sınırsız tam Amoled ekran

Ekran kasa oranı: %92

İşlemci Hızı: 2.1 GHz

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Arka Kamera: 16MP+5MP Portre Modu, Yüz güzelleştirme, PDAF

Video Çözünürlüğü: FHD

Ön Kamera: 8MP Portre Modu

Video Çözünürlüğü: Full HD

RAM: 4 GB

Dahili Hafıza: 128 GB

Batarya: 3.500 mAh

Boyut: 158.7 x 74,1 x 8,6 mm

Ağırlık: 165.5 gr

Renk: Derin Mor, Uzay Mavisi