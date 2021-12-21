Vergi kaçıran sosyal medya fenomenine 210 milyon dolar ceza

Sosyal medya fenomenlerinin gelirlerini vergilendirmek için devletler sıkı kontrollerde bulunuyor. Son olarak Çin'den dev bir ceza haberi geldi.

Çin'de bir fenomene 1.3 milyar yuan yani 210 milyon dolar ceza kesildi. Cezanın sebebi ise gelirleri gizlemek.

“Viya” olarak bilinen Huang Wei, on milyonlarca takipçisi olan bir internet ünlüsü ve çevrimiçi alışverişin arttığı bu dönemde Çin’in bu alandaki en popüler ismi.



Viya, Weibo hesabından yaptığı açıklamada, "çok üzgün" olduğunu söyledi ve "Vergi makamları tarafından verilen cezayı tamamen kabul ediyorum" dedi.

36 yaşındaki Viya, çevrimiçi alışverişin hızlı büyümesinin etkisiyle Çin'de büyük bir internet ünlüsü haline geldi.



Viya, ülkenin "canlı yayın kraliçesi" olarak biliniyor ve çevrimiçi alışveriş platformu Taobao’da erişteden, rokete kadar her şeyi satıyor.



Viya, Time dergisinin “2021'de 100 etkili isim” listesinde de yer almıştı.



CEZADAN SONRA HESAPLAR KAYBOLDU



Viya'nın popülerliği cezadan sonra tepki toplamaa başladı. Genç kadının Weibo hesabının kapatıldığı belirtildi. Ayrıca Viya'nın satış yaptığı TaoBao platformundaki hesabı da askıya alındı.



Çin'in resmi yayın organı Global Times'da cezanın diğerlerine örnek olması amacını taşıdığı belirtildi.



Çin dünyanın en büyük influencer pazarı. Ülkede 400 milyon vlogger olduğu tahmin ediliyor. İki önemli canlı yayıncı Zhu Chenhui ve Lin Shanshan da sırasıyla 10.2 ve 4.3 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.