Veri ihlali yapıldığını iddia etmişti: OpenAI çalışanı evinde ölü bulundu

OpenAI'de araştırmacı olarak görev yapan ve 2024 başında görevinden ayrılan 26 yaşındaki Suchir Balaji, San Francisco’daki evinde ölü bulundu.

İNTİHAR OLARAK BELİRLENDİ



Balaji'nin cesedi, 26 Kasım’da San Francisco’daki evinde bulundu. İlk incelemelere göre, olayda herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. San Francisco Baş Adli Tabip Ofisi Direktörü David Serrano Sewell, yaptığı açıklamada, Balaji'nin ölümünün intihar sonucu olduğunu doğruladı.



YAPAY ZEKA VE TELİF HAKKI YASALARINA İLİŞKİN İDDİALAR



Suchir Balaji, görevinden ayrıldıktan sonra yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde ABD telif hakkı yasalarının ihlal edildiğini öne sürmüştü. Bu iddiaları, The New York Times'a verdiği röportajla geniş bir yankı uyandırmıştı. Balaji, "Eğer benim inandıklarıma inanıyorsanız, şirketten ayrılmanız gerekir" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.



OPENAI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Balaji’nin ölümünün ardından, OpenAI yetkilileri açıklama yaptı. Şirket, "Bu çok üzücü haber bizi derinden etkiledi. Bu zor dönemde kalbimiz Suchir’in sevdikleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.



Suchir Balaji’nin ölümünün ardından, yapay zeka sistemlerinin etik ve hukuki sorunlarına dair soru işaretleri yeniden gündeme geldi.