Veri merkezine arı engel olmuştu: Meta'nın nükleer enerji ısrarı sürüyor

Axios'un haberine göre, Meta'nın yakında nükleer enerjiye geçerek küresel karbon emisyonlarını ele alma konusunda Google ve Amazon'a katılabileceğini öne sürüldü.

2030 YILINA KADAR ENTEGRE ETMEK İSTİYOR

Şirketin, ABD genelinde enerjiye aç veri merkezlerini çalıştırmak için potansiyel nükleer enerji tedarikçilerinden teklif istediği kaydedildi.

Meta, 2030 yılına kadar nükleer reaktörleri operasyonlarına entegre etmeyi hedefliyor.

MİLYONLARCA EVE ELEKTRİK SAĞLAYABİLİR GÜÇTE

Bu reaktörler bir ila dört gigawatt arasında güç üretebilir ve bu da milyonlarca evi ayakta tutmaya yeter.

Bağlam açısından, tipik bir ABD nükleer reaktör tesisi 1 gigawatt güç üretebilmektedir.

NADİR GÖRÜLEN ARI TÜRÜ ENGEL OLMUŞTU

Bu yılın başlarında Meta'nın nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi inşa etmeyi planladığı, ancak önerilen alanın yakınında nadir bir arı türünün görülmesi nedeniyle planı rafa kaldırdığı bildirilmişti.

Facebook'un ana şirketi Meta, nükleer enerjinin daha temiz, daha güvenilir ve çeşitlendirilmiş bir elektrik şebekesine geçişte çok önemli bir rol oynayacağına inandığı için nükleer enerjiye geçmeyi düşünüyor.

Meta, ilgilenen tedarikçilerden 3 Ocak 2025 tarihine kadar başvuru alacağını belirtti.