Video oyun devi EA hacklendi: Kaynak kodları çalındı

Firmadan yapılan açıklamaya göre, siber saldırıyı gerçekleştiren hacker’lar FIFA 2021 gibi oyunların kaynak kodlarına erişerek indirirken, birçok yüksek profilli oyunda da kullanılan Forstbite oyun motoruna da ulaşıldı.

Bu siber saldırı ilk olarak Vice tarafından duyurulurken, 780 GB’lık verinin çalındığı raporlandı.

EA’den yapılan açıklamada, hiçbir oyuncu verisinin çalınmadığı ve güvenlik güçleriyle çalışıldığı ifade edildi.

Dünyanın en büyük video oyun firmalarından biri olan EA, birçok spor oyunun dışında Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall gibi oyunların da üreticisi.

Saldırının son dönemde sıkça yaşanan fidye yazılımlarıyla gerçekleştirilmediği ve doğrudan EA veri tabanı üzerinden kodlara erişildiği doğrulandı.

Geçen sene Kasım ayında, Street Fighter ve Resident Evil’in üreticisi Capcom’a fidye yazılımı ile saldırı düzenlenmiş ve 350 bin kişinin verileri çalınmıştı.

Ve Şubat ayında da Cyberpunk’ın üreticisi CD Projekt Red de saldırıya uğramış ve kodları çalınarak internet üzerinden satışa çıkartılmıştı.