Video oyun sektörü 2025’e kadar büyümeye devam edecek

Video oyun sektörü uzun yıllardır var olan bir iş kolu olsa da en önemli ivmesini diğer birçok dijital sektör gibi küresel salgın döneminde yakaladı.

2022 Küresel Oyun Pazarı Raporu’nda, ev içi eğlencenin yaygınlaşmasıyla hızlı bir büyüme kaydeden oyun sektöründe aktif olan kullanıcı sayısının 2022 sonu itibarıyla 3,2 milyara ulaşacağı ve 2025’e kadar büyümeye devam edeceği tahmin edildi.

Oyun teknolojisinin ve ödeme sistemlerinin gelişmesiyle yeni gelir modelleri de oluşturan sektörde yapılan harcamaların bu yılın sonunda 200 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’in de dikkat çektiği üzere bu gelir modellerinde mikroişlemler olarak adlandırılan oyun içi harcamalar öne çıktı.



Son gelişmeleri değerlendiren oyun pazaryeri Faytr'nin Kurucusu Fatih Yetim, "Mobil cihazların gelişen performansları ve internet erişiminin yaygınlaşması, oyun sektörünü destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Video oyunların gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için kullanılan dijital kod / e-pin ve oyun parası satışları da daha çok kişi tarafından benimsendi. Dünya çapında oldukça büyük bir topluluğa hitap eden en popüler video oyunların para birimlerinin alınıp satılabildiği Faytr olarak biz de endüstrinin büyümeyi sürdüreceğine yönelik içgörülerden hareketle hizmetlerimize başladık" dedi.



OYUN STÜDYOLARININ GELİRLERİNİN ÇOĞUNLUĞU MİKROİŞLEMLERDEN GELİYOR



Tüketicilerin video oyun sektörüne gösterdiği yoğun ilgi, video oyun stüdyoları ve yayıncıları arasındaki rekabeti de artırdı. Morgan Stanley’e göre oyuncuların oluşturduğu küresel tüketici pazarı, rekabete dayalı ve sosyal yönüyle öne çıkan yeni bir oyun kavrayışını beraberinde getirdi. Tıpkı müzikte olduğu gibi oyun endüstrisinde de Steam gibi servislerle görülen platformlaşma ve oyun içi para birimlerinin artan popülaritesi, pazarın potansiyelini daha da güçlendirdi.

Grand Theft Auto, Manhunt, Bioshock gibi popüler oyunların yapımcısı Take-Two'nun son mali yılının ardından açıkladığı raporun bu konuda önemli ipuçları taşıdığına dikkat çeken Fatih Yetim, "Take-Two gibi bir video oyun devinin yıllık toplam gelirlerinin %65'ini oyun içi harcamaların oluşturduğu görülüyor. Başka bir güçlü yapımcı olan Activision Blizzard'ın 2022 ikinci çeyrek sonuçlarında ürün satışlarının getirisi 304 milyon dolar iken, oyun içi gelirlerin ve aboneliklerin toplamı 1,34 milyar doları buluyor. Bu durum oyun içi envanterlerin ve video oyun para birimlerinin güvenle satın alınabileceği pazaryerlerinin önemini artırıyor" diye konuştu.



“OYUN HER YAŞ GRUBUNUN İLGİ DUYDUĞU SOSYAL BİR EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ”



Oyun içi rekabet, video oyun tutkunlarının satın alma davranışlarını da etkilediğini ifade eden Faytr Kurucusu Fatih Yetim, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Dünyanın her yerinden insanların oluşturduğu kalabalık bir toplulukla birebir temas etme olanağı sunan video oyunlar, her yaş grubunun ilgi duyduğu sosyal bir eğlenceye dönüşüyor. Oyunlarda sunulan giysi, silah, karakter gibi dijital ürünlerin alınıp satılmasında kullanılan epin, deneyimi iyileştirdiği ve oyun içi bir statü göstergesi olduğu için her yaş grubunun ilgisini çekiyor. Türkiye'nin en güvenilir epin pazaryeri mottosuyla çıktığımız bu yolculukta Faytr olarak bu ilgiye karşılık verebilmek için PubG, Valorant, Metin2, Fortnite, Zula, Mobile Legend gibi popüler oyunların keyfini katlayacak epinlerin alınıp satılabildiği bir platform sunuyoruz. Banka, kredi ve ön ödemeli kartları destekleyen SSL güvenceli ödeme altyapımızla oyuncuların istediklerini ürünü kolay, hızlı ve güvenli bir biçimde temin etmesini sağlıyoruz.”