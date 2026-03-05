Video oyunlarına veya depremlere ait sahte savaş görüntüleri sosyal medyada yayılıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, Ortadoğu’yu bölgesel savaşa sürüklerken sosyal medya platformları İran, İsrail, Lübnan, Körfez ülkeleri ve çevre bölgelerden geldiği iddia edilen görüntülerle dolup taşıyor.



Ancak çatışmaya ilişkin dolaşıma giren içeriklerin önemli bir kısmının gerçek olmadığı anlaşılıyor.

UYDU GÖRÜNTÜSÜ SAHTE ÇIKTI

Tehran Times’ın sosyal medya platformu X’te paylaştığı ve Katar’daki bir Amerikan radar sisteminin İran’a ait bir insansız hava aracı saldırısıyla hasar aldığını gösterdiği iddia edilen uydu görüntüsü bunun en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Financial Times tarafından yapılan analiz, söz konusu görüntünün aslında Bahreyn’deki bir bölgenin yapay zeka ile değiştirilmiş versiyonu olduğunu ortaya koydu. Gerçek uydu verileri radar sisteminde hasar bulunduğunu doğrulasa da internette yayılan görsel değiştirilmişti. Buna rağmen paylaşım yaklaşık bir milyon görüntülenmeye ulaştı.