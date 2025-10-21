Vikipedi endişeli: Yapay zeka ziyaretçi sayısını düşürdü

Vikipedi'nin bağlı olduğu kar amacı gütmeyen Wikimedia Vakfı, çevrim içi ansiklopedideki insan kaynaklı sayfa görüntülemelerinde yüzde 8'lik bir düşüş tespit etti.



Vakıf, bu azalmanın nedenini, ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının ve arama motorlarının Vikipedi içeriklerini kullanarak kullanıcılara doğrudan yanıtlar sunması olarak açıkladı.



YAPAY ZEKA, SİTE ZİYARETLERİNİ GEREKSİZ KILIYOR



The New York Post'un haberine göre Wikimedia Vakfı Ürün Kıdemli Direktörü Marshall Miller, sayfa görüntülemelerindeki düşüşün, sohbet robotları ve arama motorlarının Vikipedi makalelerini otomatik olarak taramasından kaynaklandığını belirtti.



Miller, bu eğilimin kullanıcıların siteyi doğrudan ziyaret etme gereğini azalttığını söyledi.



"BOTLAR TRAFİĞİ CİDDİ ÖLÇÜDE ETKİLİYOR"



Miller, vakfın resmi internet sitesinde yayımladığı yazıda, "Botlar ve tarayıcılar, Wikimedia projelerinin trafik verilerini ciddi biçimde etkilemeye devam ediyor" ifadesini kullandı.



Yazısında ayrıca şu bilgilere yer verdi:



"Vikipedi ve diğer Wikimedia projeleri her ay dünya genelinde milyarlarca sayfa görüntülemesi alıyor. Bu trafik gelirken vakfın algoritmaları, trafiği insan ya da bot kaynaklı olarak sınıflandırıyor. Bu sayede insan trafiğinin düzeyini doğru biçimde anlayabiliyor ve üçüncü taraf botların verilerimizi ticari arama ve yapay zeka sistemlerine aktarmasına ilişkin kısıtlamaları uygulayabiliyoruz. İnternet sitelerini bizimkiler gibi tarayan pek çok bot, giderek daha karmaşık hale geliyor ve insan gibi görünmeye çalışıyor. Ölçümlerimizin doğruluğunu korumak için trafiği sınıflandırma yöntemlerimizi sürekli güncelliyoruz."



Diğer yandan vakıf, bu yılın mayıs ayında özellikle Brezilya'dan gelen trafikte olağan dışı bir yükselme fark ettiğini duyurdu.



Yapılan iç denetimin ardından teknik ekiplerin bot tespit sistemlerini güncellediği ve bu yılın mart ve ağustos ayları arasındaki verileri yeniden sınıflandırdığı belirtildi.



Yazıda, "Yeni mantığı kullanarak Mart-Ağustos 2025 dönemi için trafik verilerini yeniden değerlendirdik ve mayıs ile haziran aylarındaki olağan dışı trafiğin büyük bölümünün tespit edilmekten kaçınmak üzere tasarlanmış botlardan kaynaklandığını gördük" denildi.



GÖNÜLLÜ EDİTÖR KAYGI ENDİŞESİ



Bunun yanı sıra Wikimedia Vakfı, insan kaynaklı ziyaretlerin azalmasının gönüllü editör ve bağışçı sayısında düşüşe yol açmasından kaygı duyuyor.



Vakıf, her iki grubun da Vikipedi'nin sürdürülebilirliği açısından temel önemde olduğunu değerlendiriyor.



Bu nedenle vakıf, içeriklerini kullanan platformlardan kaynak belirtmelerini ve kullanıcıları orijinal içeriğe yönlendirmelerini talep etti.