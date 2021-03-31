Virgin Galactic yeni uzay gemisini tanıttı

Milyarder Richard Branson'un uzay turizmi için kurduğu Virgin Galactic yeni gemisini tanıttı.

VSS Imagine adındaki gemi şirketin Spaceship projesinin üçüncü modelini oluşturuyor.

Resmen tanıtılan uzay gemisinin ilk testlerine ise yazın başlayacağı açıklandı.

Yenilikçi bir tasarıma sahip olan uzay gemisine ilişkin açıklamalar yapan Bronson, "Spacehip III sınıfındaki Imagine gemisi, güzel görüntüsünden çok daha fazlasını sunuyor. Imagine III, Virgin Galactic'in büyüyen uzay gemisi filosunun en iyi temsili" dedi.

İkisi pilot toplamda sekiz kişiyi alt yörüngeye taşımak için tasarlanan VSS Imagine tıpkı önceki Virgin Galactic gemileri gibi uçak yardımına ightiyaç duyuyor.

Yani yerde 15 kilometre yüksekliğe kadar Virgin Galactic bir uçağa monte halinde hareket ediyor. Sonrasında ise kendi motorlarıyla uçuşa başlıyor.

Virgin Galactic'le uzaya çıkmak isteyenler 110 kilometre yükseklikten Dünya'yı izleme şansına sahip olacak. Yer çekimsiz ortamda vakit geçirebilecekler ancak sadece altı dakikalığına.

İlk resmi turizm uçuşlarına 2022 yılında başlanılması bekleniyor. Virgin Galactic bekleme listesine şimdiden 600 kişinin kaydolduğunu açıklamıştı. Alt yörüngeye yapılacak bu yolculuğum maliyeti ise kişi başı 250 bin dolar.