Virüs avcıları corona virüs türlerini tespit ediyor

Bir grup bilim insanı gelecekteki virüs salgınlarını engellemek için sürekli mağaralara girip yarasalardan örnek topluyor.



2009 yılında başlatılan Predict isimli girişiminin tek bir amacı var.

ABD hükümetinin sağladığı fonlarla çalışan bilim insanları dünyanın farklı bölgelerinde mağaralara girip yeni tür coronavirüsleri tespit etmeye çalışıyor.



Birçok araştırma grubunun bir araya gelmesiyle oluşan ekip 10 yıldan uzun bir sürede 15 bin yarasadan örnek topladı. Bu örneklerin incelenmesiyle 500 yeni coronavirüs tespit edildi.



COVİD-19 2013 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Çin'de başlayan Covid-19 salgını da çalışmalar sonucunda oluşturulan veritabanına 2013 yılında kaydedildi.

Predict'e veri sağlayan bir EcoHealth Alliance çalışanı Peter Daszak Covid-19'un 2013 yılında keşfedilen coronavirüs türüyle yüzde 96.2 oranında benzeştiğini aktardı.



Daszak'a göre geri kalan yüzde 3,8 oranındaki farklılığın temel sebebi yarasanın bünyesinde barınan coronavirüsün insanlara bulaşmadan önce aracı bir hayvana bulaşmasından kaynaklanıyor.



Peter Daszak son 10 yılda 20'den fazla ülkeye giderek örnek toplayan bir virüs avcısı.



"15 BİN CORONA VİRÜS TÜRÜ VAR"

Virüs avcıları olarak adlandırılan bu grup koruyucu elbiselerle mağaralara girip yarasa yakalıyor. Hayvanların kanatlarından alınan kan ve diğer vücut sıvılarını inceliyor. Bu verilerle yüksek tehlike gösteren örneklerin bulunduğu bölgede yeni bir pandeminin önlenmesi amaçlanıyor.



Predict kurulduktan sonra insanlara bulaşmış olan 5 yeni tür corona virüs tespit edildi. Daszak'a göre yarasalar 15 binden fazla coronavirüs türüne ev sahipliği yapıyor. Bilinen tür sayısı ise birkaç yüzün üzerine çıkmıyor.



MYANMAR'DA BÜYÜK TEHLİKE

31 ülkede faaliyet gösteren Predict'in Myanmar'daki ekibi sadece bölgede 6 yeni tip coronavirüsü kataloglamış durumda. Bölgedeki ekibin yöneticisi Suzan Murray büyük bir tehlikeye işaret ediyor.



Murray ifadelerine göre Myanmar'da araştırma yaptıkları mağara bölgesinde vahşi yaşam çeşitliliği oldukça fazla. Öte yandan bölgede insan sayısı da artıyor.

Bu durum nihayetinde doğada var olan virüs türlerinden birinin daha insanlara bulaşma riskini artırıyor.

DOĞAYA MÜDAHALE



Normalde yan yana gelmemesi gereken canlılar doğaya yapılan müdahalelerle sürekli yer değiştiriyor ve yolları kesişiyor. ,



Vahşi yaşamda bulunan canlıların yiyecek olarak da tüketildiği Güneydoğu Asya'da bu risk ise artıyor.



Daszak Çin'in Yunnan eyaletinde bulunan Jinning bölgesindeki yarasa mağaralarının etrafında yaşayan insanları test ettiklerini söyledi. Test sonuçlarına göre nüfusun yüzde 3'ünde insanlarda bulunmaması gereken antikorlar bölge sakinlerinde tespit edildi.



Bu durum bölgede yaşayan insanların daha önce farklı yarasalarla bir şekilde temas ettiklerini ve hastalandıklarını gösteriyor.