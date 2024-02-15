Vision Pro gözlükleri neden iade ediliyor?

Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta satışa çıkmış ve yüz binlerce kullanıcı tarafından satın alınmıştı. Ancak kullanıcılar gözlükleri iade etmeye başladı ve bunun birden fazla sebebi var.

Vision Pro'nun iade edilmesinin ana nedenlerinden biri rahatlık. Ürünü iade eden ve kullananlar, başlığın ağırlığının özellikle ön tarafta yoğunlaşmasının rahatsızlık verici olduğunu belirtiyorlar. Cihazın ağırlığının öne yüklenmesi baş ve boyun ağrılarına neden oluyor.



Ayrıca, bazı kullanıcılar Vision Pro'nun göz rahatsızlıklarına neden olduğunu iddia ediyorlar.

The Verge'nin ürün müdürü Parker Ortolani , Vision Pro'nun gözünde bir kan damarı patlamasına yol açtığını düşünüyor. Üstelik bu durumdan şikayetçi olan tek kişi Ortolani değil.

Aslında bu sorun, VR veya AR başlıklarını kullanımından itibaren bildiriliyor. Bunun en büyük sebebi de giyilebilir teknolojilerin (akıllı saatler, yüzükler vb.) her vücut tipiyle uyumlu olmaması.

YETERİ KADAR VERİMLİ DEĞİL

Ancak, sorun sadece donanım ve tasarım kaynaklı değil.



Kullanıcılar Vision Pro'dan fiyatına göre yeterli verimliği almadıklarını söylüyorlar.



Kullanıcılar, cihazın yeterli içeriğe sahip olmadığını ve üretkenlik alanında da sorunlar yaşadıklarını belirtmekte.