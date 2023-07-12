vivo, Brandverse Awards’dan ödülle döndü

vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35, şık ve zarif tasarımla gelişmiş teknolojiyi bir araya getirerek şirketin Türkiye’de satışta olan tüm akıllı telefonları içinde en çok tercih edilen modeli olma özelliğini kazandı. Vivo, Mart ayında başlayan başarılı kampanyadan sonra Y35 modelinin satışlarının bir önceki döneme kıyasla yüzde 223 arttığını açıkladı.



Y35, geniş hafızası ve depolama alanıyla kullanıcılara tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirip oyunları gönüllerince hızlı ve kesintisiz oynama imkânı sunuyor. Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle yüksek performans sunan Y35’in 256 GB depolama alanı ile kullanıcılar fotoğraf, video ve oyunlarını diledikleri şekilde güvenle saklayabiliyor. 8GB RAM’in yanı sıra ilave + 8GB genişletilmiş RAM ile kullanıcılar 8 GB'a kadar boş olan ROM alanını genişletilmiş RAM olarak kullanarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapabiliyor, sevdikleri uygulamaların hepsini tereddüt etmeden indirip donma yaşamadan çalıştırabiliyorlar.

VİVO Y SERİSİ, Y36 İLE GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR



Y35’in Türkiye’deki büyük başarısının ardından vivo; yüksek performans, geniş depolama alanı, 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0, gelişmiş kamera ve güçlü batarya gibi iddialı özelliklere sahip yeni Y36 modelini tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. vivo, Y Serisi’nin yeni üyesini de en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile Temmuz ayında satışa sunacak.