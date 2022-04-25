VİVO V23 5G Türkiye’de Satışa Çıktı!

Akıllı telefon sektöründe birçok ilke imza atan vivo, V serisi ailesine yeni bir model daha ekledi. vivo V23 5G, Türkiye’de ilk olan renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ve 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerasıyla satışa çıktı.

V23 5G, 179 gramlık ağrılığı ve 7.39 mm’lik ultra ince çerçevesi ve “Gün Işıltısı” ve “Yıldız Tozu” renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Türkiye’de ilk renk değiştiren cam arka yüzey tasarımına sahip vivo V23 5G, güneş ışınlarıyla ve diğer UV ışını kaynaklarına maruz bırakıldığında anında renk değiştirip yepyeni bir tasarıma bürünüyor. Doğanın ilham veren tonları kullanılarak geliştirilen renk değiştirme özelliğine sahip arka cam yüzeyi ile bu son derece şık görünümünün yanı sıra, arka yüzeyinde kullanılan Florit AG teknolojisiyle çeşitli aydınlatma koşullarında sizlere daha az yansıma sunarak pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor. Renk değiştiren arka cam yüzey kullanıcıların istediği şekilde telefonlarını geçici süreler için kişiselleştirebilmesine olanak sağlıyor.

vivo V23 5G’de, Türkiye’de yine bir ilk olan 50 MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera, 8 MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla, hem kusursuz netlikte fotoğraflar çekilebilmesine hem de ön kamerada bile süper geniş görüntüler yakalama şansı sunuyor. Böylece herkesi bir grup selfie fotoğrafına dahil edememenin sıkıntısına da son veriyor.



Buna ek olarak vivo V23’de selfie deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için çift tonlu selfie ışıkları bulunuyor. Ortam ne kadar karanlık olursa olsun çift tonlu selfie spot ışığı sayesinde düşük ışıklı ortamda bile kusursuz selfielere imkan sağlıyor. Aynı zamanda Yeni Doğal Portre özelliği sayesinde yapay zeka algoritmalarıyla isteğe bağlı yüz güzelleştirme modülleri ile çok çeşitli selfie düzenlemeleri yapılabiliyor. 64 MP ana arka kamera, iyi bir ışık hassasiyetine sahip olmasını sağlayan f/1.89 diyafram açıklığı ile donatılmış biçimde kullanıcılara sunuluyor. Ana kameraya eşlik eden 120 derecelik görüş alanına sahip 8 MP süper geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile fotoğrafçılığın sınırları aşılıyor.



Tüm bu gelişmiş kamera özelliklerini 4K video çekebilme yeteneği ile taçlandırılan V23 5G ile video çekmeyi de oldukça eğlenceli hale getiriyor. Güncellenen Dual-View Video özelliği ile ön ve arka kamerayı aynı anda kullanma imkânı sunarak videoları daha eğlenceli ve daha yaratıcı hale getiriyor. Fotoğraflarda olduğu gibi 4K selfie videolarda da geliştirilen filtreler güzel portreler yaratma imkân sunuyor. Düşük ışık söz konusu olduğunda telefon kameraları çok gelişmiş olsa da bu özelliği video çekimine taşımayı başaran isim yine vivo oluyor. Hem ön hem arka kamerada bulunan 4K video gece modu özelliği sayesinde karanlık bir ortamda artık hiçbir detay eskisi kadar etkisiz olmayacak!



2400x1080 piksel 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekranı, genişletilmiş RAM 2.0 teknolojisi, 7 Katmanlı Sıvı Soğutma Sistemi ve optimum oyun deneyimi için Ultra Oyun Modu ile süper akıcı performans sunan yeni V23 5G, mobil oyunlarda yüksek performans ve kusursuz bir deneyim sağlıyor. V23 5G, 4200 mAh’lik büyük pilinin yanı sıra 44W hızlı şarj desteği ile 30 dakika içerisinde %1’den %68’e kadar şarj olabiliyor.



vivo V23 5G’de de sunulan Funtouch OS 12, işlevsellik ve kullanıcı deneyimi arasında en iyi dengeyi sağlayarak bireysel ihtiyaçlara daha iyi hitap eden ince ayarlarıyla kullanıcıları karşılıyor. Kullanıcıların deneyimlerini basitleştirirken aynı anda daha estetik hale getiren iki yeni Widget’e sahip oluşuyla dikkat çekiyor.



Klasikten vazgeçemeyenler için Yıldız Tozu Işıltısı ve Türkiye’de ilk renk değiştiren özel cam yüzeye sahip Gün Işıltısı renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşan tarzın güçlü simgesi V23 5G 13.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. (İLANDIR)