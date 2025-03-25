Vivo X Fold 4’ün ayrıntıları sızdı! İşte ucuz fiyatlı amiral gemisi

Vivo X Fold 4, Qualcomm’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 ile güçlendirildiği iddia ediliyor. Bu çip, kullanıcıların yüksek performans beklentilerini karşılamak için tasarlandı. Cihazın yüksek işlem gücü sayesinde, yoğun görevlerde bile kesintisiz ve hızlı bir deneyim sunması bekleniyor. Bu durum, hem iş hem de eğlence amaçlı kullanımlar için X Fold 4’ü ideal bir seçenek haline getirebilir.



HAFİF VE ERGONOMİK TASARIM



Katlanabilir telefonların en büyük zorluklarından biri olan ağırlık ve kalınlık, Vivo X Fold 4'te büyük ölçüde azaltılmış. Yeni nesil menteşe mekanizması sayesinde cihaz, daha ince ve hafif bir yapıya kavuşmuş durumda. Bu tasarım, hem günlük kullanımda pratiklik sunuyor hem de cihaza modern ve premium bir estetik kazandırıyor.

GELİŞMİŞ KAMERA ÖZELLİKLERİ



Çin’deki sektör sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’a göre Vivo X Fold 4’te 50 MP periskop telefoto kamera kullanılacak. Cihazın düşük ışık koşullarında dahi net ve kaliteli çekimler yapabilme imkanı tanıdığı, fotoğraf tutkunları için tercih edilebilir bir model olacağı vurgulanıyor.



DAYANIKLILIK VE PİL PERFORMANSI



Cihaz, 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış. Bu, kullanıcıların uzun süreli bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Ayrıca, IPX8 sertifikası sayesinde cihaz suya karşı dayanıklılık sunuyor ve bu da özellikle hareketli bir yaşam tarzı olanlar için ekstra bir güvence sağlıyor.



Vivo X Fold 4, yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranı ile hem akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor hem de kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Parmak izi okuyucu, ekran altından yan tarafa alınarak cihazın maliyetinde optimizasyon sağlanmış durumda. Bu yenilik, cihazın hem daha erişilebilir bir fiyat aralığında sunulmasını hem de kullanım kolaylığını artırmasını hedefliyor.



ÇIKIŞ TARİHİ VE BEKLENTİLER



Vivo X Fold 4'ün, Haziran 2025’te Çin’de tanıtılması planlanıyor. Teknoloji tutkunları, cihazın yenilikçi özelliklerini deneyimlemek için şimdiden büyük bir heyecan duyuyor. Vivo’nun bu yeni modeli, katlanabilir telefon segmentinde daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor. Bu sebeple cihazın, benzer özelliklere sahip rakiplerine kıyasla daha ucuz bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

