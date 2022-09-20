Vivo'nun Çin'deki amiral gemisi X80 Pro incelemesi

Ahmet Bal / ahmet.bal@ntv.com.tr

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Türkiye pazarında sınırlı sayıda modelle yer alsa da şirketin Çin'de birçok modeli bulunuyor. Vivo'nun amiral gemisi sınıfındaki X serisinin son üyesi X80 Pro üst düzey akıllı telefon performansı için tasarlandı.



Cihaz Türkiye'de satılmasa da Vivo Türkiye, test için ntv.com.tr'ye bir adet cihaz gönderdi. Vivo'ya ileride amiral gemisi telefonları Türkiye'ye getirip getirmeyeceklerini sorduğumuzda net bir cevap vermediler.



Yine de bizde kısa süreli kalan bu cihaz 6.78 inç QHD+ bir ekrana sahip. LTPO3 Amoled camlı bu ekran 1 milyar renk desteği sunarken 120Hz ekran yenileme hızı barındırıyor. Ekran hızı 1Hz'ye kadar düşebiliyor bu da telefona bir batarya performansı sağlıyor. Telefonun parmak izi okuyucusunda Vivo çizgiyi başka bir seviyeye taşımış.

HIZLI EKRANA SAHİP

Telefonun renk seçenekleri

Parmak izini telefona tek seferde tanıtabiliyorsunuz ayrıca parmak iziyle ekran kilidini açmak çok hızlı. Ekrana dokunur dokunmaz hemen menüyü karşınızda görüyorsunuz. Telefon Anroid 12'ye sahip, kullanıcı arayüzü olarak da FunTouch OS kullanılmış. Kendi adıma sistemin adı Fun (keyifli) olsa da kullanması pek haz veren bir arayüz değil. Üç yıl boyunca güncelleme sözü veriliyor.



9.1 mm'lik kalınlığa sahip telefondaki hafif kavisli ekran daha ince hissiyatı yaratıyor.



İşlemci olarak Snapdragon 8 Gen 1'i kullanan Vivo, X80 Pro'da Adreno 730 grafik birimini tercih etmiş durumda. Türkiye'ye test için gönderilen cihaz 12GB Ram ve 256GB dahili depolama kapasitesine sahipti.



4700 mAh'lık bir bataryaya sahip olan telefon 80 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Telefonun 0'dan 100'e şarj olması kendi deneyimimde 35 dakikanın altında sürdü. Telefon ayrıca hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine sahip. Hem telefonun bizde çok kısa bir süre kalması hem 50W destekleyen bir kablosuz şarj cihazı olmadığı için telefonun bu performansını test edemedik.



KAMERA ÖZELLİKLERİ



Vivo X80 Pro'nun öne çıkan özelliği ise kamera bloğu. Kimi otoritelere göre halihazırda kullanımda olan en iyi kameralardan biri bu cihazda yer alıyor. Cihazın arkasına bakıldığında geniş bir kamera bölümü görülüyor. Bu tasarım kimilerine itici gelse de kendi adıma ben beğendim. Vivo bu modelde dünyanın önde gelen lens üreticilerinden Zeiss'le birlikte çalışmış. Zaten telefonun reklamında Zeiss'le birlikte ortak mühendislik çalışmasının bir ürünü olduğu vurgulanıyor.

Telefonun arkasında 50MP+8MP+12MP+48MP'den oluşan dört kamera bulunuyor. Önde ise 32MP'lik bir selfie kamerası tercih edilmiş. Arka kamerayla çekilen fotoğrafların görüntü kalitesi oldukça iyi. Özellikle odakta bir insan ya da obje varsa kamera çok iyi işler çıkartıyor. Ancak alan çekimlerinde karşınızdaki bina ya da yol göze göründüğünden daha uzakta hissettiriyor.



Telefonun arkasına dokunduğunuzda premium hissini alıyorsunuz. Bize gönderilen model kozmik siyah olarak adlandırılıyordu. Telefonun duruşu ve eldeki hissi oldukça iyi kalıyor. 215 gram ağırlığındaki telefon elde ilk başlarda fazla hissettiriyor ancak premium sınıftaki telefonların hemen hepsi 200 gramın üzerinde.