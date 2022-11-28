vivo'nun yeni akıllı telefonu: V25 5G Türkiye'de: İşte özellikleri...

Dünyanın lider teknoloji markalarından vivo, bugüne kadar akıllı telefon sektörüne kattığı ilkler ile adından söz ettirdi. İlk ekran altı parmak izi okuyucu, açılıp kapanan kameraya, dünyanın en ince akıllı telefonu ve renk değiştirebilen tasarım gibi birçok özellikte vivo'nun imzası var.

2021 yılında dünyanın en çok satan 5 telefon markası arasında yer alan vivo, geçtiğimiz yıl 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretim tesisi kurmuştu. vivo Türkiye bir yandan Y serisi cihazların üretiminin bu fabrikada kapasite artırımına giderken, diğer yandan yeni üstün performans ve tasarım özelliklerine sahip vivo V25 5G modelini de satışa çıkardı.

Türkiye'deki kullanıcılarla buluşan bu telefon aynı zamanda Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun da Resmi Akıllı Telefonu.

Sektör lideri teknolojileri ve güçlü özellikleri ile vivo V25 5G, şık tasarımı ve güçlü performansının yanı sıra kullanıcılarına mükemmel fotoğrafçılık özellikleri sunuyor.

vivo, üstün kamera ve fotoğrafçılık özelliklerine ve en yeni görüntüleme teknolojilerine sahip akıllı telefonun, fotoğraf ve video ile kendini ifade etmeyi seven kullanıcılar için özel olarak tasarlandığını belirtiyor.



Toplamda 186 gram ağırlığındaki telefon 7.79 mm inceliğende. vivo, ilk kez V23 serisinde ortaya koyduğu, renk değiştiren Florit AG Cam özelliğini V25 5G'de de sürdürüyor. Bu özellik V23 serisinin en çok sevilen özellikleri arasında yer almıştı. Arka panel ışığa maruz kaldığında telefonun dış renginde değişim gözlemleniyor. vivo, telefonun düşme, USB girişinin dayanıklılık kontrolü, toz ve suya dayanıklılık ve ekstrem sıcaklıklarda çalışması dahil birçok sıkı testten geçirildiğini belirtiyor.

Telefon Türkiye'ye Gün Doğumu Işıltısı ve Elmas Siyahı renkleriyle geldi.

AMİRAL GEMİSİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN EKRAN

V25 5G'de 90 Hz yüksek yenileme hızı ve 180 Hz yüksek dokunma örnekleme hızına sahip, yüksek kaliteli AMOLED Ultra Vision teknolojisiyle üretilen bir ekran bulunuyor.

V25 5G sahip olduğu 1300 nit ultra yüksek maksimum parlaklık özelliğiyle kullanıcılarına; yoğun güneş ışığı altında dahi net bir ekran, parlak ve canlı renkler sunuyor. HDR10 sertifikalı bu parlak ekran normalde amiral gemisi modellerde kullanılıyor.



GÜVENLİ ŞARJ VE GÜÇLÜ PERFORMANS



Güvenli şarj da en az hızlı şarj kadar önemli bir özellik. vivo mühendisleri her açıdan koruma sağlayabilmek için güvenliğe dair tüm ayrıntıları incelemiş ve 24 Açıdan Güvenlik Koruması, altı bileşeni (telefon, pil, şarj çipi, bağlantı noktası, kablo ve adaptör) dört farklı açıdan (elektrik akımı, voltaj, sıcaklık ve ek koruma) koruyan kapsamlı bir şarj koruması geliştirmiş.



4500mAh (TYP) pile sahip olan vivo V25 5G, telefonu 30 dakika içinde sıfırdan yüzde 61'e kadar şarj edebilen 44W FlashCharge'ı destekliyor. Test sonuçlarına göre V25 5G’nin sahip olduğu pili tam tam şarj olduğunda 17 saat video akışı ya da 8 saat yoğun grafikli oyun oynamaya yetebilecek güce sahip. Ayrıca şarj bloğu, telefonun altı bileşeniyle dört farklı açıdan korunmasını sağlayan kapsamlı bir sisteme sahip.



Enerji tasarruflu 6 nm 5G platform olan, yüksek performanslı ve az enerji tüketen Dimensity 900 platformu ile güçlendirilen vivo V25 5G'de, Dual-Mode 5G ve Dual 5G Standby desteğine ek olarak, 4K HDR video motoru, MediaTek MiraVision HDR Video ve MediaTek HyperEngine 3.0 gibi gelişmiş platform optimizasyon teknolojileri yer alıyor.

Gelişmiş 6 nm işlem ve MediaTek 5G UltraSave teknolojisi sayesinde V25 5G, yoğun kullanım sonrasında bile yüksek bir pil performansı sunuyor.

V25 5G KAMERA ÖZELLİKLERİ



V25 5G; 64MP OIS Ultra Algılama Kamerası, 8MP Süper Geniş Açılı Kamera ve 2MP Süper Makro Kameradan oluşan üçlü bir arka kamera sistemine sahip. 50MP Otomatik Göz Odaklamalı Selfie özelliğine sahip ileri teknoloji amiral gemisi telefonlara eş değer ön kamerası ile, 50MP HD Portre'yi destekliyor. Cihaz 50MP'lik yüksek seviyeli piksellerle parlak koşullarda en iyi görüntü keskinliğini sağlıyor ve kullanıcıların kolaylıkla net portreler çekmesine olanak tanıyor. Yakınlaştırılmış veya kırpılmış selfie fotoğrafları da mükemmel ayrıntıları, keskinliği ve netliği koruyor.



vivo V25 5G OIS ve EIS'nin ikili etkilerini birleştiren ve daha stabil ve daha net gece videoları sunan Hibrit Görüntü Sabitleme özelliği ile kamera sarsıntısının neden olduğu bulanıklığı azaltıyor, daha stabil ve daha net gece videoları çekmeye imkân veriyor. vivo V25 5G’in arkasında 64MP OIS Ultra Algılama Kamerası bulunuyor. OIS'in amiral gemisi seviyesindeki bu özelliği, gelişmiş hassasiyeti ile titremenin neden olduğu bulanık görüntüleri en aza indiriyor, gece hareket sırasında düşük parlaklığı telafi ediyor. OIS modülü, çekim yapmak için telefonu tutarken eliniz titrediğinde lens modülünü hemen zıt yönde hareket ettirerek titremeyi dengeliyor.



V25 5G İLE GECELER 6 KAT DAHA IŞIKLI



vivo V25 5G’nin sahip olduğu 64 MP OIS Ultra Duyarlı Kamera, daha fazla ışık alarak ışık yetersizliği sorununu ortadan kaldırıyor. Böylece fotoğraflar daha net ve canlı görünüyor.



Fabrika verilerine göre OIS ile çekim yaptığınızda normal çekime kıyasla 6 kat daha fazla ışık alınıyor. V25 5G'in OIS Süper Gece Modu gece portresi çekimlerinde yoğun arka ışıklı sahnelerde karanlık yüzlerin ve arka planların aşırı pozlama sorununu çözerek yüz ve arka plan kalitesini en üst seviyeye taşıyor. V25 5G ile sunulan daha dinamik Bokeh Flare Portre özelliği nesnenin etrafındaki görüntüyü bulanıklaştırarak nesneyi ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda yumuşak ve doğal yansımalar oluşturuyor.



VLOG VE SELFİE MERAKLILARI İÇİN ÇÖZÜM: 50MP OTOMATİK GÖZ ODAKLAMA ÖZELLİKLİ ÖN KAMERA



Kullanıcılardaki vlog ve selfie talebine yanıt vermek isteyen vivo, önde 50 MP'lik bir HD kamera kullanmış. vivo V25 5G'nin ön kamerasında da otomatik odaklama bulunuyor. Telefon 15 cm yakınlığa kadar tam odaklama sunuyor ve fotoğraflar daha net çıkıyor. Ayrıca ön kameradaki göz odaklama özelliğiyle hareket ettiğinizde dahil odak kaybının önüne geçiliyor.

GENİŞLETİLMİŞ RAM 3.0 İLE %50 DAHA FAZLA AKTİF UYGULAMA



vivo V25 5G modeli 8GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Ancak boştaki ROM alanındaki 8GB telefonun performansını artırmak için kullanılabiliyor. Cihazdaki özel yazılımlar ihtiyaç anında otomatik olarak devreye gidiyor.



Genişletilmiş RAM 2.0'dan 3.0'a yükseltilen sürümü; uygulama gruplandırma, veri sıkıştırma ve veri birleştirme gibi bazı yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Testler Genişletilmiş RAM 3.0'ın önceki sürümlere kıyasla arka planda %50 oranında daha fazla aktif uygulama tutabildiğini göstermiş.

AKICI VE KESİNTİSİZ OYUN DENEYİMİ İÇİN ÖZEL SOĞUTMA SİSTEMİ

vivo V25 5G, daha iyi bir oyun deneyimi sağlayan etkili bir soğutma sistemine (Liquid Cooling System) sahip. Bu sistem, 9718,17 mm2 geniş yüzey alanına sahip pirolitik grafit levhalar (PGS), alüminyum alaşımlı metal çerçeve/altlık, termal jel, çoklu sıcaklık sensörleri (NTC) ve akıllı sıcaklık kontrolünden oluşuyor. Bu soğutma özellikleri performanslı kullanımda bile telefonun aşırı ısınmasını engelliyor.



Bunun yanı sıra Game Boost Modu, optimum bir oyun deneyimini garanti etmek için sistemin kaynaklarını akıllıca koordine ederek işlemcinin ve soğutma sisteminin oyun performansı potansiyelini tamamen açığa çıkarıyor. Cihaz Çok Yönlü Ses İyileştirme, Oyun Anten Tasarımı, 4D Oyun Titreşimi gibi özellikler ile de daha iyi bir görsel-işitsel deneyim sunuyor.



FIFA 2022 Katar Dünya Kupası Resmi Akıllı Telefonu vivo V25 5G’i daha yakından incelemek için https://myvivoshop.com/products/vivo-v25 adresini ziyaret edebilirsiniz.