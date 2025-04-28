Vodafone Business, Tech Connect'te geleceğin teknoloji çözümlerini lanse etti

Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşmalarından biri olan Vodafone Business Tech Connect’i 2000’in üzerinde katılımcıyla gerçekleştiren Vodafone Business, katılımcılarına gelecekle ilgili yeni bakış açıları kazandırırken, gün boyunca süren paneller ve çeşitli aktivitelerle IoT ve üretken yapay zekâ temelli yeni servislerinin lansmanlarını gerçekleştirdi.

“Yarının İş Dünyasına Bugünden Hazır: Yeni Nesil Ürün ve Teknoloji Stratejileri” panelinde son teknoloji çözümlerini işletmelerle buluşturan Vodafone Business’ın halihazırdaki inovatif teknolojileri için ürettiği yeni servislerin lansmanı, şirketlerden de tam not aldı.



Vodafone Business’tan yeni müşteri kanalı



Vodafone Business’ın Tech Connect’te lansmanını yaptığı ilk teknoloji çözümü Red Konsol oldu.

Kurumsal müşterileri için kesintisiz bir deneyim sağlamak adına tüm işlemleri 7/24 hızlı ve beklemeden gerçekleştirme kolaylığı sunan yenilenmiş dijital müşteri kanalı Red Konsol’u kullanıcılarına duyuran Vodafone Business; bu sayede mobil, veri, ses, bulut ve güvenlik gibi alınan tüm hizmetleri görüntülenebilir kılarken, tek bir arayüz üzerinden kullanım kolaylığı da sunmuş oldu.

Bu sayede hem mobil hem de sabit hizmetler için müşteriler, hiç kimseye ihtiyaç duymadan 7/24 hızlı işlem yapabilme kolaylığını elde etti.

