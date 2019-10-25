“Dijital marka” olmayı hedefleyen Vodafone, dijital dünyanın sunduğu fırsat ve avantajlardan oluşan yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nı duyurdu. Vodafone’un sektörde bir ilk olan yeni platformunda, seyahatten alışverişe 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığı 69 markanın avantajlı teklifleri sunuluyor. Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratması hedefleniyor.

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda Oyun, Alışveriş, Servis, Seyahat, Eğlence, Hediye, Beyaz Eşya, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Eğitim olmak üzere 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığı 69 markanın avantajlı teklifleri sunuluyor. Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratması hedefleniyor.



Telekom sektöründe bir ilk olan Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Yemeksepeti CMO’su Barış Sönmez, Trendyol CMO’su Erdem İnan, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan ve Colin’s Genel Müdür Yardımcısı Hülya Eroğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.



Engin Aksoy: “Dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz”



Engin Aksoy

Toplantıda Vodafone’un dijital marka hedefi ve yeni dijital platformu hakkında ayrıntılı bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, ana faaliyet alanımız olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda halihazırda ayrı ayrı sunduğumuz tüm avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz. Müşterilerimiz için her gün girip bakmak isteyecekleri ve başka yerde bulamayacakları çok özel avantajları barındıran zengin bir platform oluşturduk. Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşterilerimize, en sevdikleri dijital ve lifestyle ürünleri şık ve kişiye özel bir tasarımla sunuyoruz. Bu platformla startup’ların büyümesine destek olmayı da hedefliyoruz. Startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri erişimi yüksek ve etkili bir kanal sunuyoruz. Halihazırda 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığımız 69 markayla hizmet verdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile 5 yılda 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Dijital hayatın yenilik ve avantajlarından yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’na bekliyoruz.”



Kazan-kazan modeli

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda Vodafone müşterilerinin dijital talep ve ihtiyaçlarına geniş bir iş ortakları ekosistemiyle yanıt veriliyor. Alanında lider markalarla özel kampanyalar yapan Vodafone, müşterilerine piyasada bulamayacakları özel fırsatlar sağlıyor. Tüm paydaşların kazandığı bir ortaklık modelinin uygulandığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşteriler sevdikleri markaların indirimli fiyatlarından faydalanırken, markalar da ekstra satış yapıp ekstra müşteri kazandıkları bir kanala sahip oluyor.



Kendi oyununu yaratanlara destek



Vodafone'un yeni ekosistemi içinde yer alan bazı markalar şunlar: Oyna Kazan, Tavla Stars, Zula, Zynga, Scotty, Glovo, Aras Kargo, Levent Lostra, Otovınn, Octovan, E-Ofis, Sosyopix, Generali, DasDas, Busuu, Atlasglobal, Turna.com, Budget, Hotels.com, ISG, TAV, VIP Transfer, Storytel, Vodafone TV, Yemeksepeti, HD iskender, Papa John’s, Big Chefs, Pideköy, Fitwell, Diyetkolik, Meditopia, Dalyan Club, Trendyol, Colin’s, Kiğılı, Flo, Samsung, Homend, Goldmaster...

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nın bünyesinde startup’lar da bulunuyor. Bu platform ile startup’ların büyümesine destek olmayı hedefleyen Vodafone, startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri için alternatif bir kanal sağlarken, kendi de müşterilerine en yenilikçi ve güncel ürünleri sunma imkânı buluyor. Potansiyel vaat eden startup’lara yatırım da yapan Vodafone, bu kapsamda kendi mobil oyun markasını yaratma yolunda ilk adımları atarak Tavla Stars markasıyla işbirliği yapmaya başladı. Vodafone, dijitalleşen sektörlerde yeni yatırımlar yapmaya ve ekosisteminde yer alan startup’ların satışlarını artırmak için müşterilerine GB promosyonu vererek desteklemeye hazırlanıyor.



Aktif kullanıcı sayısı 14 milyonu aştı



Vodafone’un 2 yıl önce kullanıma sunduğu "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması, müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı veriyor. Ağırlıklı olarak bakiye kontrolü, fatura ödeme, ek paket alma gibi GSM işlemleri için kullanılan Vodafone Yanımda, kullanıcılarına her hafta sürpriz hediyeler de kazandırıyor. Son 3 ayda aktif kullanıcı sayısı 14 milyonu aşan Vodafone Yanımda’nın aynı dönemde uygulama trafiği ise 700 milyonun üzerine çıktı. Vodafone abonelerinin her 36 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, mobil uygulama analitik pazarının lider girişimlerinden App Annie’nin ilk 10’unda yer alıyor.