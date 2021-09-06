Vodafone'dan Türkiye'de bir ilk: Yeni nesil mobil deneyimi

Vodafone yepyeni bir deneyim sunan Vodafone Simple’ı Türkiye’deki kullanıcılara sundu. Vodafone Simple’ı Vodafone Türkiye İcra Başkanı Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’le konuştuk.

Vodafone Simple’ın çıkış noktası nedir? Hangi müşteri ihtiyacından yola çıktınız?

Günlük hayatımızı sürdürmek için telekom teknolojilerinden, özellikle de mobil iletişim teknolojilerinden bugüne kadar görülmemiş ölçülerde yararlanıyoruz. Bugün yaşanana bolluk paradoksu dersek, bu bolluk paradoksunun yerine müşterilerimize uygun olan ürünleri deneyimletmek ve sunmak bizim için çok değerli. Vodafone Simple adı altında yeni nesil bir mobil deneyimi geliştirdik. Burada “simple” kelimesi önemli; çünkü, müşterilerimize dijital ve kolay bir deneyim sunuyoruz.

Türkiye’de bir ilk olan bu deneyimin en büyük özelliği, seçmeme özgürlüğü sunması. Çok kolaylıkla bir şeyi alıp kurgulayabildiğiniz ve aslında bugün ihtiyacınız olan mobil interneti uçtan uca deneyimleyebildiğiniz, dolayısıyla seçmeme özgürlüğünü rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir alan vaat ediyor. Bütün bu özellikler Türkiye’de ilk olduğu için de Vodafone Simple’ın sektörümüzde devrim niteliğinde bir yeniliği temsil ettiğini düşünüyoruz.

Vodafone Simple deneyiminin özelliği nedir? Nasıl bir farklılık sunuyorsunuz?



Vodafone Simple’da taahhüt yok. Müşterimiz tarifesini istediğinde değiştirebiliyor ya da tarife yenilemesini durdurup iptal edebiliyor. Tarifeler arasında kaybolmadan, GB'a göre kolayca karar verip isterse anında vazgeçebiliyor. İkincisi aşım ücreti olmuyor. Müşterimiz, tarife hakları bittiğinde aşıma düşmüyor. Tarife içeriği yetmezse, kayıtlı kredi kartıyla ek paket alabiliyor. Ödemeler, müşterilerimiz faturalarını düşünmesin diye otomatik gerçekleşiyor. Ödeme işlemlerinde kullanılan kart kolayca değiştirilebiliyor ve istendiğinde otomatik ödeme durdurulup iptal edilebiliyor.

Son olarak da, Vodafone Simple, yüzde 100 dijital ve kolay bir deneyim sunuyor. Müşterimiz, başvuru sürecinden SIM aktivasyonuna, tarife seçiminden ödemeye kadar tüm işlemleri Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Vodafone bayilerine gitmeden kolayca yönetebiliyor.

Vodafone Simple deneyiminin özelliği nedir? Nasıl bir farklılık sunuyorsunuz?

Vodafone Simple kapsamında sadece mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife sunuyoruz. Buna göre, 10 GB’lık Simple Small 45 TL’ye, 15 GB’lık Simple Medium 55 TL’ye ve 25 GB’lık Simple Large 75 TL’ye satın alınabiliyor. Tüm tarifelerde 1000 dakika, 10 SMS ve sınırsız WhatsApp içeriği bulunuyor. Müşterilerimiz, sadece mobil internet ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine en uygun tarifeyi tercih ederek, aslında bu aşamada da seçmeme özgürlüğünden yararlanmış oluyor.