Vokalde Marx, gitarda Lenin: Yapay zekayla "Diyalektik Ateş"

"Güm Kanal" isimli sosyal medya hesabı, yapay zeka ile Sovyetlerin liderlerinden Vladimir Ilyic Lenin, Joseph Stalin ve bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx ile Friedrich Engels'in yer aldığı bir müzik grubu kurdu.



İLK ŞARKI YAYINLANDI

"The Reds" isimli müzik grubunun Diyalektik Ateş şarkısındaki görüntüler, vokal düzenlemeleri, sözler ve müzik altyapısı da dahil olmak üzere tüm içerik, dijital üretim algoritmalarıyla oluşturuldu.



Bir rock grubu olarak sahne performansı sergileyen 4 tarihi figürün şarkısındaki nakaratta "İşçilerin ateşi demiri altına çevirir" dizesi de geçiyor.