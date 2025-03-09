Volkswagen, fiziksel düğmeler ile daha sezgisel araç kontrolüne geçiyor

Volkswagen, dokunmatik panellerin kullanıcılardan gelen yoğun eleştiriler sonrası araç içi kontrol tasarımını yeniden değerlendirdi.

Birçok kullanıcı, dokunmatik kontrollerin sürüş sırasında dikkat dağınıklığına neden olduğunu ve fiziksel düğmelerin daha sezgisel bir kullanım sunduğunu belirtti. Bu geri bildirimler, özellikle ses, klima ve tehlike ışıkları gibi kontrollerin fiziksel düğme ile daha güvenle kullanıldığına Volkswagen’i ikna etti.



‘Bu Bir Araba, Telefon Değil!’



Şirket yetkilileri, bu değişikliğin temel amacının kullanıcı memnuniyetini artırmak ve sürüş güvenliğini geliştirmek olduğunu ifade etti. Volkswagen Tasarım Sorumlusu Andreas Mindt, Autocar’a yaptığı açıklamada ses, ısıtma kontrolleri, fan hızı, tehlike ışığı aktivasyonu gibi işlevler için dokunmatik ekranın altında fiziksel düğmeler olacağını söyledi. Bundan böyle araçla ilgili her özellik için dokunmatik ekranı kullanma devrinin kapandığını belirten Mindt, “Şirket bir daha asla, asla bu hatayı yapmayacak. Bu bir araba, telefon değil.” sözlerini kullandı.



Volkswagen’in bu kararı, otomotiv dünyasında kullanıcı odaklı tasarımın önemini bir kez daha vurguluyor. Fiziksel düğmelere dönüş, diğer otomotiv üreticilerinin de araç içi kullanıcı deneyimi konusundaki stratejilerini gözden geçirmelerine yol açabilir.



Sektörün büyük isimlerinden Hyundai, geçtiğimiz yıl oluşturdukları deney gruplarında insanların acil durumlarda bir işlevi kolaylıkla kontrol edemediği zaman “stresli ve öfkeli” tepkiler verdiğini duyurmuştu. Teknolojiyle ilişkisi ne kadar iyi olursa olsun, kullanıcıların acil durumlarda tek bir fiziksel düğmeyi, dokunmatik ekrana tercih ettiği görülüyor.



ID.2all ve Gelcekteki Modeller



Volkswagen’in bu tasarım değişikliği, yeni araç modellerinde kullanıcıların güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlamayı hedefliyor. ID.2all, markanın daha geniş bir müşteri tabanına ulaşma stratejisinin bir parçası olarak uygun fiyat politikasıyla da öne çıkıyor. Şirket, fiziksel düğme yaklaşımını diğer gelecekteki elektrikli araç modellerinde de uygulamayı planlıyor.



Alman otomotiv devi, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ID.2all ile elektrikli araç yarışında Tesla gibi rakiplerini yakalamayı planlıyor. 5 kapılı bir tasarıma sahip ID.2all, Volkswagen Golf kadar geniş bir iç hacim sunarken, Polo kadar uygun fiyatlı olacak. Bu modelin Avrupa pazarında 25 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor.