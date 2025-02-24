Volkswagen ile Çinli şirketten batarya ortaklığı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin’deki yerel tedarik zincirini güçlendirmeyi ve V2G teknolojisi (araçtan şebekeye) alanında gelişim için CATL ile güçlerini birleştiriyor.



Anlaşma çerçevesinde iki şirket, maliyet açısından rekabetçi ve yüksek performanslı bataryalar geliştirmeyi hedefliyor. Ortaklık aynı zamanda batarya geri dönüşümü ve batarya değişimi gibi alanlarda da çeşitli projeleri kapsıyor.



Volkswagen Group China Başkan Yardımcısı Alfonso Sancha, “CATL ile iş birliğimizi derinleştirerek, yüksek performanslı, maliyet açısından efektif batarya çözümleri yaratacağız. Temel görevimiz, güçlü bir yerel tedarik sistemi oluşturmak” açıklamasında bulundu.



ÇİN'DE DÜŞEN PAZAR PAYINI ARTIRMA HEDEFİ



Volkswagen Group, 2024 yılında Çin’de 2.9 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Bu sayı, 2023 yılına göre %10 daha az satış yapıldığı anlamına geliyor. Alman devi, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de güçlenmek adına önemli adımlar atıyor.



VW geçtiğimiz yıl Çin’e 2.5 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu. Bu kapsamda elektrikli otomobil girişimi Xpeng’den 700 milyon dolarlık hisse satın alan Volkswagen, bu isim altında iki otomobili bu yıl piyasaya sürmeyi hedefliyor.



Şirket ayrıca Audi markası altında, Çinli üretici SAIC ortaklığıyla, yalnızca Çin’de satılacak özel elektrikli otomobiller üretecek.



LİDERLİK TESLA'DA



Dünyanın en çok elektrikli araç satılan ülkesi Çin’de geçtiğimiz yıl en büyük başarıyı gösteren şirket Tesla oldu. Tesla’nın Model Y’si, 480 bin 309 adetle 2024 yılında Çin’de en çok satılan araç oldu.



Tesla’yı Çin merkezli otomotiv şirketi BYD Auto takip etti. Ürettiği uygun fiyatlı elektrikli araç modelleriyle pazarda önemli bir pay kapan BYD’nin Qin Plus modeli, Model Y’den sonra en çok satılan araç oldu.



Volkswagen, 2024 yılında BYD’nin ardından üçüncü sırayı aldı. Rekabette geride kalmak istemeyen Alman devinin, Çin’deki yatırımlarını artırarak devam ettirmesi bekleniyor.



CATL BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR



Çin ve dünyanın en büyük bataya tedarikçisi olan CATL, bu alanda yüzde 45.5 gibi yüksek bir pazar payına sahip. Şirket, Volkswagen dışında Tesla, BMW, Nio, Mercedes-Benz, Xpeng, Geely gibi başka dev şirketlere de hizmet sunuyor.

