Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını genişletmeye karar verdiklerini bildirdi.



Ortak açıklamaya göre VW, Ford'a ait otonom araç geliştirme şirketi Argo AI'ya 2.6 milyar dolar yatırım yapacak. Ford ise VW'nin elektrikli araç platformu MEB'i kullanarak en az bir elektrikli araç geliştirip yüksek adetlerde üretecek.

Ford, VW'in platformu ve parçalarını kullanarak en az 600,000 elektrikli araç üretmeyi ve böylece her iki şirketin de

üretim-geliştirme maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.



VW CEO'su Herbert Diess yaptığı açıklamada, "Küresel ortaklığımz daha parlak bir gelecek vaad etmeye başladı, işbirliği yapabileceğimiz diğer alanları değerlendirmeye devam

ediyoruz" dedi.



Açıklamada iki şirketin 2022 yılından itibaren Avrupa'da satabileceği şu ankilere kıyasla daha geniş boyutlara sahip ticari bir aracı Ford'un üreteceği, VW'nin ise Avrupa için bir adet şehir tipi van üretmeyi planladığı ifade edildi.

