Volkswagen’in araç paylaşım hizmeti WeShare Berlin'de uygulamaya başlandı. Volkswagen, tümü yeşil enerjiyle çalışan, yüzde yüz elektrikli 1.500 adet e-Golf araç filosunu yollara çıkardı. Bunları, gelecek yıl 500 e-up! ve 2020 yılı ortalarında piyasaya sürülecek yeni tam elektrikli ID.3 ilk serisi takip edecek. WeShare, herhangi bir kiralama istasyonuna ihtiyaç duymadan, mobil uygulama üzerinden dijital olarak kullanılan bir serbest dolaşım “free-floating” sistemi.



WeShare'in ilk hizmet alanı, şehir merkezinde ve şehirdeki tren hattının ötesinde toplam 150 kilometrekarelik alanı kapsayacak. Daha sonra filo genişletilerek bu alan büyütülecek. Hizmetin başlatılmasıyla müşteriler, dakikası 19 cent'lik cazip tarifelerden faydalanabilecek. Kayıt ve havalimanı ücretleri de alınmayacak.



Eylül'den itibaren, üç kategoride olacak tarifeler, dakika başına 29 cent'lik ortalama bir fiyatla hizmete sunulacak. Hizmetten faydalanabilmek için müşterilerin bir akıllı telefon ve kredi kartına sahip olmaları, 21 yaşını doldurmuş olmaları, en az bir senelik sürücü belgesine ve Almanya'da kayıtlı bir adrese sahip olmaları gerekiyor.



WeShare filosundaki araçlar, Berlin'in halka açık şarj ağında yeniden şarj edilebilecek. Gıda tedarikçileri Lidl ve Kaufland'ın 70 şubesinde oluşturulan şarj noktaları da bu ağa dahil olacak. Volkswagen kısa bir süre önce elektrikli araç filosunun işleyişinin korunması ve e-mobilite stratejisi çerçevesinde kamu alanlarındaki şarj altyapısının genişlemesinin hızlandırılması için Schwarz Group şirketleriyle bir ortaklık anlaşması imzaladı.



Volkswagen, WeShare ile kendi "Volkswagen We" ekosistemine çekici bir mobilite hizmeti ekliyor. Almanya'da araç paylaşım hizmetini kullananların sayısı 2010'dan beri 14 kat arttı. 2010 yılında araç paylaşım hizmetine kayıtlı kullanıcı sayısı yalnızca 180 bin civarındayken bu sayı artarak 2019 yılı başında 2,46 milyona çıktı. Araç paylaşımı yaygınlaşmaya devam ediyor.



"Volkswagen We", insanların kendi otomobilleri için mevcut tüm dijital hizmetleri ve daha fazlasını bir araya getiriyor. Park etmeyi kolaylaştıran We Park, otomobilin yakınlarındaki ürün ve hizmetlerle ilgili kişisel tavsiyeler sunan We Experience ve otomobilin bagajını bir kargo teslim noktası haline getiren We Deliver gibi uygulamalar, başarılı bir şekilde başlatılan hizmetler arasında yer alıyor. “Volkswagen We” aracılığıyla sunulacak olan diğer hizmetlere, araçlarda sık kullanılan kablosuz “over the air“ yazılım güncellemeleri ve fonksiyonları da dahil olacak.