VPN nedir? VPN nasıl kullanılır?

VPN (Virtual Private Network), Türkçe anlamı ile sanal özel ağ anlamına gelmektedir.

VPN NEDİR?

İnternetin yavaşladığı ya da sorun yaşandığı zamanlarda kullanılan VPN (Sanal özel ağ), farklı bir ağ kullanarak internete bağlanmayı sağlar.

VPN NASIL KURULUR?

Çeşitli programları bulunan VPN'i indirdikten sonra bağlanmak istediğiniz bölgeyi seçmeniz yeterli olacaktır. Seçtiğiniz bölgenin internet ağına bağlanarak bölgenizdeki internet hızının yavaşlığından kurtulacak, teknik arızalardan da etkilenmemiş olacaksınız.