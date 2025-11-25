Vücudunuzdan kara delik geçse ne olur? Fizikçi hesapladı

Bilim insanları, mikroskobik bir kara deliğin bedeninizi boydan boya delip geçmesi halinde ne yaşanacağını hesapladı.

Şaşırtıcı şekilde, belirli bir kütlenin altındaki kara delikler düşündüğünüz kadar büyük bir hasar bırakmıyor. Asıl etki, bedeninizde oluşturdukları şok dalgasından geliyor, tıpkı bir merminin yarattığı balistik şok gibi.

ABD’de Vanderbilt Üniversitesi’nden fizikçi Robert Scherrer’ın yaptığı yeni hesaplamalara göre, kütlesi 100 milyar ton olan bir kara deliğin bile vereceği hasar, bir mermiden daha az.

KARANLIK MADDENİN SIRA DIŞI ADAYLARI

Yıldız kökenli olmayan, çok küçük kütleli kara delikler evrendeki gizemli karanlık maddenin olası açıklamalarından biri olarak görülüyor.

Bu “ilkel” kara deliklerin yalnızca bir şekilde oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Büyük Patlama’nın ilk anlarındaki aşırı yoğunluk dalgalanmalarından.

Bilim insanlarına göre böyle koşulların oluşması son derece nadir olduğundan, bu kara delikler karanlık madde için güçlü bir aday değil. Yine de teorik olarak mümkünler ve bu da akıllara önemli sorular getiriyor.

Bir insanla çarpışmaları ne kadar olası? Zararlı olmaları için ne kadar büyük olmaları gerekiyor? Bu zarar nasıl görünür?

HASAR EŞİĞİ: 140 MİLYAR TON

İşin akıl almaz kısmı burada başlıyor. Scherrer’ın hesaplamalarına göre bir kara deliğin vücudunuzdan geçerken ciddi hasar bırakması için en az 140 katrilyon gram (yaklaşık 140 milyar ton) kütleye sahip olması gerekiyor. Bu, ünlü Toutatis asteroidinin ağırlığının yedi katı.

Yaklaşık saniyede 200 kilometre hızla bedeninizden geçen atomdan küçük bir kara delik, dokularla doğrudan çok az etkileşir. Ancak bu hız havadaki ses hızını kat kat aştığından, ardında oluşan süpersonik şok dalgası, tıpkı bir mermi gibi etleri yırtarak geçer.

İyi haber şu ki, böyle bir karşılaşmanın yaşanma olasılığı neredeyse sıfır. Scherrer, bir kara deliğin bir insana çarpma olasılığını 10^18 yılda bir olarak hesapladı. Yani evrenin bugünkü yaşından trilyonlarca kat daha uzun bir süre.