Wattpad erişim engelinde son durum: Wattpad ne zaman açılacak?

Kanada menşeli hikaye yazma ve okuma sitesi Wattpad'a erişim engeli devam ediyor. Wattpad'e, geçtiğimiz haftalara Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında Türkiye'de erişim yasağı getirilmişti. Dünya genelinde aylık 90 milyondan fazla okuyucusu olan Wattpad'in Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Peki, Wattpad ne zaman açılacak?

Wattpad erişim engelinde son durum: Wattpad ne zaman açılacak?

Popüler hikaye ve şiir paylaşım platformu Wattpad'e Türkiye'deki erişim yasağı devam ediyor. Kanada’nın Toronto kentinde 2006'da kurulan ve kısa zamanda popülerliğini arttırarak dünyaya yayılan Wattpad'a yeniden erişimin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor.

ERİŞİM ENGELİ DEVAM EDİYOR

Wattpad, 12 Temmuz 2024 tarihli mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime engellendi. Platform, Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

WATTPAD NE ZAMAN AÇILACAK?

Wattpad'ın ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TEKNOLOJİ HABERLERİ

TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Başladı

TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Başladı

SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

9 ülkede X ile ilgili yapay zeka şikayeti

9 ülkede X ile ilgili yapay zeka şikayeti

Roblox erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak?

Roblox erişim engelinde son durum: Roblox ne zaman açılacak?

Astronotlar uzayda ilk arkeolojik çalışmayı gerçekleştirdi

Astronotlar uzayda ilk arkeolojik çalışmayı gerçekleştirdi

OpenAI'dan uyarı: Sesli mod duygusal bağımlılığa neden olabilir!

OpenAI'dan uyarı: Sesli mod duygusal bağımlılığa neden olabilir!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...