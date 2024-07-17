Wattpad neden açılmıyor, kapatıldı mı? Wattpad'e erişim engeline ilişkin açıklama

Kanada’nın Toronto kentinde 2006'da kurulan ve kısa zamanda popülerliğini arttırarak dünyaya yayılan hikaye ve şiir paylaşım platformu Wattpad, erişim engeli haberleriyle gündem oldu. Kullanıcıların kendi hikayelerini yazıp yayınlamalarına olanak tanıyan sosyal platform Wattpad, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime kapatıldı.

BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) sitesinde yer alan açıklamada;



"wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir." denildi.



WATTPAD NEDİR?



2006 yılında Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından kurulan Wattpad, dünyanın dört bir yanından yazar ve okuyucuları bir araya getiriyor. Platform, kullanıcıların çeşitli türlerde hikayeler paylaşmasını sağlıyor ve bu hikayeler, diğer kullanıcılar tarafından okunup yorumlanabiliyor.