Webb Teleskobu uzayda önyıldız 'Kum Saati'ni yakaladı

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ABD'de Temsilciler Meclisi altkomitesine ne yaptıklarını anlatan NASA yetkilileri, toplantı sırasında James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı son kareyi gösterdi. Webb teleskobu L1527 adlı kara bir bulutun görüntüsü ve çekirdeğindeki bir protoyıldızdan yayılan ışığı kaydetti.

L1527, Dünya'dan yaklaşık 460 ışıkyılı uzaklıkta ve 0,3 ışıkyılı genişlikte uzanıyor. Merkezinde bir protostar (önyıldız) var. Henüz şekillenmekte olan çok genç yıldızlara önyıldız adı veriliyor.



Bulut daha önce Spitzer Uzay Teleskobu ve ALMA radyo teleskopu tarafından görüntülenmişti. LS1527'nin kendine özgü kum saati şeklini halihazırda biliniyordu ancak James Webb'in Yakın Kızılötesi kamerası veya NIRcam kullanarak başardığı net çözünürlükle hiç görülmedi.



Astrophysics'ten Mark Clampin, "James Webb ile bu protostarın bu ilk görüntüsü, protostarın kendisi bu kum saati şeklinin boynunda gizliyken, bir atagezegen diski gördüğünüzü gösteriyor; boynun ortasında koyu renkli bir çizgi var" diye aktardı.



Clampin, "Yukarıda ve altta, protostardan gelen ışığın, bu nesneden çevredeki gaz ve toz çıkışlarındaki boşlukları aydınlattığını görüyorsunuz" diye ekledi.



L1527 yandan görüntüleniyor, bu da protostarı çevreleyen malzeme diskinin dar ucunun Webb'e baktığı anlamına geliyor. Bir Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü açıklamasına göre, görüntünün üst bölgesindeki kabarcık benzeri şekiller yıldız "geğirmeleri" veya madde fışkırmaları . Sağ alt bölge turuncu yerine mavi görünüyor bu da onunla Webb arasında daha az toz olduğu anlamına geliyor.



NASA yetkilileri, görüntünün ortaya çıkmasının yanı sıra Webb'in bilimsel ilerlemesi, teleskopun mevcut durumu ve uzay ajansının evren çalışmasında bundan sonra ne geleceği hakkında genel bir rapor verdi.



Virginia'nın 8. bölgesinin temsilcisi Don Beyer, "Bugünkü duruşma, şimdiye kadar gördüğümüz en etkileyici yerçekimi dalgalarının işitmesiyle bağlantılı olabilir" dedi.



Clampin, bugüne kadar Webb'de biri özellikle büyük olan 14 mikrometeoroid çarpması olduğunu söyledi. Clampin, "Bunu bekliyorduk ve çok muhafazakar davranıyoruz ve gelecekteki etkilerden kaçınmak için bazı operasyonel değişiklikler yapıyoruz" dedi.



Büyük Patlama'dan önce gelenler teori alanı olarak kalırken, NASA'nın nereye gittiğimizi gözlemlemeyi anlama planları var. NASA'nın Webb'in ötesindeki öncelikleri arasında , öncelikle evrenin hızlanan genişlemesinin bilinmeyen itici gücü olan karanlık enerjiyi araştıracak olan Roma Uzay Teleskobu yer alıyor.



Clampin, Webb'in uzayda operasyonel ömrünün hala yaklaşık 20 yıl olduğunu tahmin ediyor.