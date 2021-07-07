WeChat, LGBT paylaşımları yapan hesapları kapattı

Çin'in popüler sosyal medya uygulaması WeChat'in, LGBT paylaşımları yapan çok sayıda hesabı kapattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 16:28

WeChat, LGBT paylaşımları yapan hesapları kapattı

İlişkili Haberler

Norveç'teki sosyal medya yasası sonrası filtre tartışması

Norveç'teki sosyal medya yasası sonrası filtre tartışması

Çin'de geliştirilen mesajlaşma uygulaması WeChat'de LGBT paylaşımlarında bulunan bazı kullanıcılar, hesaplarının, topluluk kurallarını ihlal ettikleri bildirimi almalarının ardından kullanıma kapatıldığını iddia etti.

Kullanıcılar, hesaplarında bulunan kişisel paylaşımlar ve fotoğraflar gibi bilgilerinin de silindiğini öne sürdü.

Ülke çapında yapılan anketlerde Çin'de yaklaşık 70 milyon LGBT bireyin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Çin'in Şanghay kentinde geçen yıl yapılması planlanan LGBT yürüyüşü, herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU: BİSİKLET ÜSTÜNDE BALE VE JİMNASTİK

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...