WhatsApp 32 kişilik sesli sohbet özelliğini test ediyor

WhatsApp, grup aramalarında 32 kişiye kadar sesli sohbeti destekleyecek bir özelliği test ediyor.



WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp'ın en son beta sürümü 32 kişiye kadar grupların sesli bir oturum için bağlanmasına olanak tanıyan yeni bir sesli sohbet özelliğine sahip.



WhatsApp, yeni beta sürümünde denediği bu özellikle Telegram, Discord veya Slack uygulamalarına rakip olacak gibi gözüküyor. Beta kullanıcıları şu anda bu özelliği yalnızca Android cihazlar üzerinde deneyimleyebiliyor.



Sesli sohbet başlatıldığında gruptaki 32 kişiye kadar dileyen konuşmaya katılabilecek. Şu anda bulunan grup aramaları özelliğinin aksine, grup sesli sohbetler başlatıldığında herkesin telefonunun çalmasına neden olmaz.



📝 WhatsApp beta for Android 2.23.16.19: what's new?



WhatsApp is rolling out voice chats, a new feature to communicate in your groups, and it’s available to some beta testers!https://t.co/FxlDMc22HX pic.twitter.com/eBUnDVaeBE — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 6, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin