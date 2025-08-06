WhatsApp 6,8 milyondan fazla dolandırıcı hesabını sildi

WhatsApp, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde kullanıcıları hedef alan dolandırıcılara ait 6,8 milyon hesabı kapattığını açıkladı.

Meta’nın verdiği bilgilere göre, bu hesapların birçoğu Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin işlettiği dolandırıcılık merkezlerine bağlıydı.

META YENİ ÖNLEMLERİ DUYURDU

WhatsApp son zamanlarda yeni dolandırıcılık önlemlerini de devreye soktu. Yeni önlemler arasında, kişilerin rehberinde kayıtlı olmayan biri tarafından bir grup sohbetine eklenmesi gibi potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarılar da yer alıyor.

Bu önlemler, dolandırıcıların kullandığı giderek yaygınlaşan taktikleri hedef alıyor. WhatsApp hesaplarınının ele geçirilmesi veya kullanıcıların sahte yatırım planları gibi girişimlerin tanıtıldığı grup sohbetlerine eklenmesi bu yöntemlerden bazıları.

Meta, WhatsApp’ın bu hesapları dolandırıcılık merkezleri faaliyete geçmeden önce tespit edip kapattığını belirtti.

"ÖNCE ÖDEME İSTENİYORSA DİKKATLİ OLAN"

Bu tür dolandırıcılıklar çoğu zaman ödeme ya da kripto para platformlarında tamamlanıyor. Meta, “Her zaman bir bit yeniği vardır ve bu herkes için bir uyarıdır: vaat edilen kazançlar için önceden ödeme yapmanız isteniyorsa dikkatli olun.” uyarısında bulundu.

Milyarlarca dolarlık vurgun yapan dolandırıcılık merkezlerinin Myanmar, Kamboçya ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösterdiği biliniyor. Bu merkezler, zaman zaman insanları işe alıp onları zorla bu dolandırıcılıkları yürütmeye de zorluyor.

İKİ ADIMLI DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ

Bölgedeki yetkililer, halkı bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaya ve WhatsApp’ın iki adımlı doğrulama özelliği gibi güvenlik önlemlerini kullanarak hesaplarını korumaya çağırıyor.



Örneğin Singapur’da polis, kullanıcıları mesajlaşma uygulamalarında aldıkları alışılmadık istekler konusunda temkinli olmaları yönünde uyarıyor.



