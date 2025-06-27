WhatsApp akıllandı: Yapay zeka, mesajları özetleyebiliyor

“Mesaj Özetleri” (Message Summaries) adı verilen bu özellik, sohbetlerde biriken mesajları kısa, madde madde özetleyerek kullanıcıya sunuyor

Kullanıcılar, sohbet ekranında beliren küçük dikdörtgen bir simge aracılığıyla, ilgili sohbetteki okunmamış mesaj sayısını görebiliyor. Bu simgeye dokunulduğunda, Meta AI devreye girerek okunmamış mesajların özetini maddeler hâlinde oluşturuyor. Bu sistem, Meta’nın "Özel İşleme" (Private Processing) teknolojisine dayanıyor; yani özetler sadece kullanıcıya özel olarak sunuluyor ve bu bilgiler Meta ya da WhatsApp ile paylaşılmıyor.

NE ZAMAN VE KİMLER KULLANABİLİR?

Mesaj Özetleri özelliği şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılar için ve sadece İngilizce olarak sunuluyor. Ancak Meta, yıl içinde özelliği başka dillere ve ülkelere de yaymayı planladığını açıkladı.



NASIL KULLANILIR?

Bu yapay zeka destekli özellik varsayılan olarak kapalı geliyor.

Kullanmak isteyen kullanıcıların, ayarlar, sohbetler ve özel İşleme yolunu izleyerek özelliği etkinleştirmesi gerekiyor. Ayrıca, "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" ayarları üzerinden hangi sohbetlerde Meta AI'nın aktif olacağı da kişiselleştirilebiliyor.



Özellik, özellikle yoğun günlerde kullanıcıların mesaj trafiğini hızlıca takip edebilmesini amaçlıyor. Örneğin bir toplantı arasında telefona kısaca göz atıldığında, mesaj içeriklerine tam olarak girmeye gerek kalmadan neler konuşulduğu özet şeklinde görülebilecek.