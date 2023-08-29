WhatsApp aramalara yeni özellik: IP adresini gizlemek mümkün olacak

WhatsApp daha iyi bir gizlilik ve güvenlik deneyimi sunmak adına aramalar için yeni özellikler uygulamak istiyor.



WhatsApp doğrudan gizlilik arama ayarları ekranına yeni bir özellik eklemeyi planlıyor.



Özellikle bu yeni seçenek, aramalar için bir gizlilik aktarımı özelliği gibi çalışarak, WhatsApp sunucuları üzerinden güvenli bir şekilde aktarım yaparak aramadaki kişilerin konumunuzu çıkarmasını zorlaştırıyor.

GÖRÜŞME KALİTESİNDE DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR



Bununla birlikte, WhatsApp sunucuları bir arama yaparken bağlantınızı güvenli bir şekilde aktaracağından, bu gizlilik seçeneği etkinleştirildiğinde arama kalitesinin biraz etkilenebileceği kaydedildi.

WhatsApp, bu özelliği hayata geçirerek kullanıcılarına, arama verilerine dayanarak fiziksel konumlarını takip etmeye yönelik olası girişimlere karşı ekstra bir koruma katmanı sağlamayı amaçlıyor olabilir.

Kullanıcılar gizlilik özelliği sayesinde daha güvenli aramalar yapabilecek ve konum bilgilerinin etkin bir şekilde korunmasını sağlayabilecekler.

Bu gelişmiş koruma, herhangi bir kişinin kesin konumunuzu yayınlandığında çıkarmasını önemli ölçüde daha karmaşık hale getirmektedir.



Aramalar için IP adresini koruma özelliği henüz geliştirme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacağı belirtildi.