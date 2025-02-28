WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor? 28 Şubat WhatsApp son durum

Global düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp'ta 28 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde bağlantı sorunu yaşanıyor.



"downdetector.com" adlı internet sitesinden alınan bilgiye göre, kullanıcılar erişim problemlerine maruz kalıyor.



28 ŞUBAT'TA WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?



Küresel çapta sorun bildirisinde bulunan kullanıcı raporları sonrasında Whatsapp'ta sorun olduğu gözlemleniyor.



Yapılan raporlama bildirimlerinin ardından kullanıcılar uygulamaya erişimde ve mesajların iletilmesinde sorunla karşılaşıyor.