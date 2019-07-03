WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram'da dünya genelinde sorunlar yaşanıyor.

Söz konusu hata popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın masaüstü sürümü 'Web WhatsApp'ta ve Instagram'ın masaüstü versiyonunda da yaşanıyor.



Türkiye'de hissedilen problemde kullanıcılar profillerine erişemiyor ve ana sayfalarında "Akış Yenilenmiyor" sorunuyla karşılaşıyor.



Down detector verilerine göre, sorunun en çok yaşandığı bölgeler Batı Avrupa ve ABD'nin batı bölgeleri.

Down detector'ın yayınladığı verilere göre, sorunun en çok yaşandığı bölgeler Batı Avrupa ve ABD'nin batı bölgeleri.



Yine Down Detector'da yer alan bilgiye göre söz konusu soruna dair ilk şikayetler platforma TSİ 16.00 sularında geldi.

Konuyla ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmazken kullanıcılar sosyal medyada konuyla ilgili şikayette bulunuyor.

Facebook'un 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı Instagram'da en son 13 Haziran'da benzer bir sorun meydana gelmiş, sorun 2 saat içinde çözülmüştü.

Söz konusu sorun ile ilgili sosyal medya devinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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