WhatsApp kanallar özelliğini geliştiriyor: Emojiler ile tepki verilebilecek

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Singapur ve Kolombiya'da iOS cihazlar üzerinde kanallar özelliğini kullanıma sunmuştu.



Kanallar özelliğiyle beraber yalnızca yöneticilerin mesaj gönderdiği tek taraflı bir iletişim kurulurken, kullanıcılar için emoji tepki özelliğinin test edildiği kaydedildi.



Böylelikle kanala gönderilen mesaja emojiler ile reaksiyon verilebilecek.



Kanallara gönderilen mesajlara emoji ile tepki gösterme özelliğinin geliştirilme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacağı belirtildi.



Özelliğin tüm kullanıcılar için erişime ne zaman açılacağı ise bilinmezken şimdilik Singapur ve Kolombiya ülkelerinde iOS cihazlarına sahip kullanıcılar tarafından erişilebildiği biliniyor.



KANALLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?



Kişilerden ve kuruluşlardan anlık olarak önemli bilgileri almayı sağlayacak WhatsApp kanallar özelliği, aile,arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak.



Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar 'tek yönlü' olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek. Böylelikle kullanıcılar takip ettikleri kanallardan son gelişmeleri anlık olarak alabilecek. NTV’yi sosyal medyadan takip edin