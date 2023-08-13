WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini artırıyor: Geçiş anahtarı özelliği test ediliyor

WhatsApp, parola desteğini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle yakında kullanıcıların hesaplarını güvence altına almak için iki faktörlü doğrulamanın dışında başka bir seçeneğe daha sahip olacak.



PASSKEY ÖZELLİĞİ GELİYOR



Halihazırda geçiş anahtarı desteğini duyurmuş olan birçok uygulama ve web sitesi var ve sırada WhatsApp olabilir.

Meta'dan henüz bir resmi açıklama olmasa da WaBetaInfo, Android için WhatsApp'ın en son beta sürümünde gizli bir geçiş anahtarı kurulum menüsü buldu.

Geçiş anahtarının etkinleştirildiği sayfada "Artık parmak izinizi, yüzünüzü ya da ekran kilidinizi kullanarak bir geçiş anahtarıyla sizin olup olmadığınızı doğrulayabilirsiniz" ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan bu özelliğin hala geliştirme aşamasında olduğu kaydedildi. Bu özellikle beraber artık WhatsApp kullanıcıları hesaplarını parola ile koruma seçeneğine sahip olacak.



PASSKEY NEDİR?

Passkey yani geçiş anahtarı bir kimlik doğrulama sistemidir. Kullanıcılar yüz tanıma ile oturum açabilirler. Bu da normal şifrelere göre güvenliği artırmaktadır.

APPLE KULLANACAĞINI DUYURMUŞTU

Haziran ayında Apple, iOS 17, iPadOS 17 ve macOS Sonoma'daki kullanıcılar için Apple ID hesaplarına otomatik olarak bir geçiş anahtarı atayacağını duyurdu.

Bu, kullanıcıların Apple.com, iCloud.com veya Apple ile ilişkili diğer web sitelerinde parola girmek yerine kimlik bilgisi olarak geçiş anahtarlarını kullanarak kimlik doğrulaması yapabilecekleri anlamına geliyor.